Від 4,5 до 9 тис. доларів: на Закарпатті та Одещині викрили схеми переправлення ухилянтів за кордон

На Закарпатті правоохоронці спільно з СБУ та прикордонниками затримали двох чоловіків, які організували незаконне переправлення призовників до Румунії. Водночас в Одеській області викрили ще одну групу, яка за 13 тисяч доларів обіцяла двом чоловікам втечу до Придністров’я.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці Закарпаття у співпраці з СБУ та прикордонниками перекрили канал незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до Румунії. Двоє місцевих мешканців, 59 і 52 років, за 4500 доларів організовували втечу за кордон. Вони обіцяли клієнтам транспортування до прикордонної зони та прихисток на ніч. Зловмисники навіть залучили місцевого жителя для перевезення військовозобов’язаних через блокпости, коли ті ховалися під сміттям на возі. Організаторам незаконної схеми повідомлено про підозру.

Водночас на Одещині правоохоронці затримали організатора каналу незаконного перетину державного кордону та двох його спільників. Зловмисники підшукували в інтернеті чоловіків, що бажали виїхати з країни, і за суму від 6 до 9 тисяч доларів обіцяли організувати піший перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Двоє мешканців Дніпра скористались послугами організаторів, приїхавши до Одеси та на Подільщину для консультацій. Під час зустрічі організатор надав поради щодо маскування та пообіцяв доправити клієнтів до кордону з Придністров’ям.

Під час отримання 17 000 доларів від дніпрян організатора затримали поліцейські. Його спільників затримали за місцем проживання, а під час обшуків вилучили речові докази. Зловмисникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в ДПСУ розповіли про найбільш популярні напрямки для нелегального перетину кордону.

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