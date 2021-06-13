Від 4 тисяч "доларів або євро": стало відомо, які зарплати хочуть для викладачів в університеті Зеленського

У МОН наголошують, що відповідну зарплату отримуватимуть лише найкращі викладачі.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього президентського університету отримували зарплату від 4 тисяч "доларів або євро".

Про це розповів міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні... Чотири тисячі доларів або євро", – наголосив Шкарлет.

ЗМІ зазначають, що під час виборчої кампанії 2019 року у штабі Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4 тисячі доларів зарплати українських учителів, а не найкращих викладачів імовірного президентського вишу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять президентський університет майбутнього. Для цього він підписав відповідний указ. Президент наголосив, що у виші будуть найкращі умови та викладачі. Навчатимуть в університеті безкоштовно, але за умови, що студенти продовжать навчання в Україні. Далі студенти будуть обіймати державні посади.

Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Що відомо про будівництво президенського університету (університету Зеленського) в Києві - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новини тижня: у Києві задумали збудувати президентський університет за понад 7 мільярдів гривень

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