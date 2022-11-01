Від 8° тепла на півночі до 21° на півдні: прогноз погоди в Україні на середу, 2 листопада

Середа, 2 листопада, в Україні буде без істотних опадів, а на півдні та заході ще і доволі теплою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків 2 листопада буде сухо. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла, у західній та південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на півдні Одещини до 21°.

У Києві 2 листопада також буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.

Як прогнозує Наталія Діденко, 2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. Трохи покапає незначний дощ лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях. У четвер, за її словами, в Україні дощів побільшає, а в другій половині тижня - похолоднішає.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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