Від аномальної спеки до злив та граду: синоптик дав прогноз на перші вихідні літа

Погода продемонструє мінливість

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Літній сезон в Україні розпочався з великої кількості інформаційних вкидів про небувалу спеку та навіть аномально теплу наступну зиму. Такі неправдиві аматорські прогнози викликають паніку серед населення та відверто суперечать науковим даним.

Про реальні кліматичні тенденції та детальний синоптичний прогноз на найближчі дні на своїй сторінці розповів керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Метеоролог закликав довіряти лише перевіреним джерелам інформації та фаховим спеціалістам.

Маніпуляції навколо довгострокових прогнозів

Експерт наголошує, що в медіа зараз активно поширюються чутки про екстремальну спеку до плюс п’ятдесяти градусів та жорсткі посухи. Деякі псевдофахівці навіть намагаються прогнозувати характер наступної зими, пов’язуючи це з глобальними океанічними аномаліями. Синоптик називає подібні заяви відвертою маніпуляцією, яка не має під собою надійного наукового підґрунтя.

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За достовірними даними NASA EarthData, наприкінці минулого травня біля узбережжя Перу дійсно зафіксували потужну морську спеку. Там температура поверхні океану перевищила норму більш ніж на три градуси, що впливає на глобальну циркуляцію атмосфери. Однак кліматологи запевняють, що в Україні роки з такими аномаліями супроводжувалися як м’якими, так і доволі холодними зимами, тому робити висновки ще зарано.

Регіональні наслідки зміни клімату

Для нашої місцевості набагато важливішими та відчутнішими є локальні прояви глобальних кліматичних змін. За спостереженнями метеорологів, влітку не лише зростає середня температура повітря, але й збільшується кількість спекотних днів. Також фахівці фіксують значно довшу тривалість виснажливих хвиль тепла.

Водночас характер літніх опадів суттєво змінився, адже дощі все частіше носять зливовий та вкрай нерівномірний характер. В Україні невпинно зростає кількість небезпечних локальних явищ, серед яких сильні грози, смерчі та випадіння граду. Саме ці тенденції мають найбільший вплив на життя людей та щороку завдають усе більших економічних збитків.

Синоптична ситуація найближчими днями

Зараз атмосфера регіону перебуває під стабільним впливом потужного антициклону з північного сходу. Завдяки цьому в п’ятницю та суботу переважатиме справжня літня погода без опадів. Температура повітря вночі триматиметься на рівні від дванадцяти до сімнадцяти градусів, а вдень повітря прогріється до довгоочікуваних двадцяти дев’яти градусів.

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Проте вже у другій половині дня суботи, 6 червня, синоптична картина почне кардинально змінюватися. Із заходу наблизиться активний фронтальний розділ, який принесе перші небезпечні явища. Фахівці прогнозують, що в цей час місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Шквали у неділю та прогноз на тиждень

У неділю та понеділок, сьомого і восьмого червня, Черкащина опиниться в зоні дії висотного циклону та атмосферних фронтів. Метеорологи очікують грозові дощі різної інтенсивності, які охоплять значну частину території області. Місцями можливе випадіння граду та шквалисте посилення вітру до небезпечних двадцяти двох метрів за секунду.

За даними провідних світових прогностичних моделей, наступного тижня також не варто очікувати стійкої погоди чи виснажливої спеки. Погодні умови будуть надзвичайно різноманітними та мінливими. Регіон отримає достатню кількість вологих дощів для аграріїв, приємне сонце для прогулянок та комфортне тепло для всіх шанувальників літа.

© Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Нагадаємо, синоптики дали тривожний прогноз погоди на літо 2026 року в Україні зі страшною спекою та тропічними зливами. Екологи пояснили, чому в Україні клімат теплішає швидше, ніж на всій планеті, та яке виснажливе літо чекає на нас цьогоріч.

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