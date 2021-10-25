Від арктичного похолодання до 21° тепла: якою буде в Україні погода цього тижня, 25-31 жовтня

Від арктичного похолодання до 21° тепла: якою буде в Україні погода цього тижня, 25-31 жовтня

Дощів синоптики не прогнозують.

Погода цього тижня, 25-31 жовтня, в Україні буде різною - дуже холодною із сильними нічними морозами на початку і з теплими днями у другій половині та на вихідних.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок та вівторок в країні буде холодна без опадів погода з температурою: вночі 0-5° морозу, в Карпатах, 26 жовтня і на крайньому сході до 9° морозу, 25 жовтня на півдні країни 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, 25 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті, 26 жовтня у західних областях та на Одещині 10-15°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

27-28 жовтня в Україні також буде сухо. Температура вночі 27 жовтня від 3° морозу до 3° тепла, 28 жовтня 0-5° тепла, вдень 7-13°, на півдні та Закарпатті до 15°.

Від 28 жовтня очікується підвищення температури, яке триматиметься до кінця тижня. 28-31 жовтня буде переважно сухо, температура вночі до 2-8° тепла, на крайньому півдні до 10°, вдень до 12-18°, у південно-східній частині до 21°.

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У Києві 25-26 жовтня очікується холодна без опадів погода з температурою вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 27-28 жовтня без опадів. Температура вночі 27 жовтня 0-2° тепла, 28 жовтня 2-4° тепла, вдень 10-12°. Потепління до столиці прийде від 29 жовтня і протримається на вихідних, 30-31 жовтня. Ці дні також обіцяють бути сухими.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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