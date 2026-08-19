Від Банкової до Ради: хто з посадовців та нардепів засвітився у нових плівках НАБУ і що їм закидають

Операція НАБУ «Форест Гамп» / © ТСН

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У середу, 19 серпня, НАБУ та САП провели спецоперацію «Форест Гамп», яка шокувала українське суспільство. До неї причетні високопосадовці Офісу президента і народні депутати, які, за версією слідства, підозрюються у відмиванні коштів задля внесення застави за одного з фігурантів розслідування «Мідас».

Хто із чинної влади, за даними ЗМІ, фігурує у спецоперації НАБУ та САП «Форест Гамп», що про них відомо та у яких справах ще фігурують — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Ймовірно, застава, про яку йдеться в оприлюднених записах детективів НАБУ, стосувалася колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. На плівках згадується ім’я Герман, а Галущенко є фігурантом справи «Мідас». Саме за нього у червні 2026 року було внесено 150 млн грн застави.

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У ЗМІ назвали імена представників влади, підозрюваних у відмиванні грошей

За неофіційними даними, до справи про відмивання коштів може бути причетна група осіб із чинної влади:

уже колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра,

нардеп Вадим Столар , який підтвердив ЗМІ візит детективів НАБУ,

ексдепутат Максим Микитась,

представники Sense Bank (зокрема, відсторонений голова наглядової ради банку Микола Гладищенко).

Посадовиця ОП Ірина Мудра

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, обшуки відбуваються у колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. В цей же день, 19 серпня 2026 року, президент підписав указ про її звільнення з Банкової.

Працювала на керівних посадах в «Ощадбанку» та Мінюсті: що про неї відомо

У березні 2024 року вона була призначена заступницею керівника Офісу Президента, де займалася напрямами судової реформи, створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ та механізмами компенсації збитків.

У 2015–2022 роках працювала на керівних посадах в «Ощадбанку». У 2015 році очолила юридичну команду банку, яка супроводжувала арбітраж проти Росії щодо компенсації збитків від анексії Криму. З 2019 року була директоркою департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог.

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У 2022–2024 роках Мудра працювала заступницею міністра юстиції України. На цій посаді вона займалася питаннями санкційної політики та конфіскації російських активів, створенням Міжнародного реєстру збитків, а також роботою над підписанням Любляно-Гаазької конвенції.

Брендовий одяг за десятки тисяч доларів: багате життя посадовиці ОП

У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про багате життя Мудрої та її цивільного чоловіка — посадовця НБУ Павла Поляруша. Зокрема, журналісти писали про оформлення дорогого майна на родичів, а також появу чиновниці на публічних заходах у брендовому одязі та прикрасах, сукупна вартість яких, за даними ЗМІ, становила десятки тисяч доларів.

Видання Oboz.ua розкрило статки Мудрої та її чоловіка. За інформацією журналістів, станом на квітень 2026 року Мудра разом із цивільним чоловіком Полярушем задекларувала доходи на суму близько 8,1 млн грн у 2025-му. Колишня заступниця голови ОП вказала майже 2,8 млн грн від облігацій, 523,2 тис. грн зарплати в ОП, 423,1 тис. грн від оренди, майже 71,3 тис. грн відсотків від банку та 17,5 тис. грн дивідендів. А Павло Поляруш отримав 3,5 млн грн зарплати від НБУ.

Її чоловік володіє від травня 2018-го квартирою площею 90 кв.м у Києві. У декларації вказано, що вартість на дату набуття — 791,4 тис. грн. Станом на момент купівлі це приблизно 30 тис. доларів. Однак, як встановили журналісти, за цінами на ринку таке житло коштує щонайменше 270 тис. доларів.

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Цікаво, що Поляруш отримав права на квартиру в ЖК «Аристократ», де нерухомість у центрі столиці побудував «Укрбуд» за часів Максима Микитася. Згодом у цьому ж ЖК купила квартиру й сама Мудра. У її власності квартира площею 55,7 кв.м, яку вона офіційно купила за 2,1 млн грн (на той момент це близько 77 тис. доларів).

Журналісти стверджують, що Мудра оформила деякі статки на родичів. Зокрема, квартиру у Києві площею майже 70 кв.м задекларувала на 73-річну матір. На 25-річну доньку (падчерку Поляруша) оформила новенький Lexus RX 2017 р.в., як тільки дівчині виповнилося 18 років. Їй також належить будинок площею 138 кв.м у с. Богданівка на Київщині. При цьому, за інформацією OBOZ.UA, дівчина проживає за кордоном.

Ірина Мудра

Нардеп Вадим Столар

Також у межах цієї справи тривають слідчі дії, за даними журналіста «Української правди» Михайла Ткача, щодо народного депутата Вадима Столара.

Він згодом особисто підтвердив візит детективів і заявив про повну готовність сприяти правоохоронним органам: «Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю», — стверджує нардеп.

Зв’язки з Медведчуком, Козаком та список «Батальйон Монако»: що відомо про нардепа

Вадим Столар — це чинний народний депутат, який у минулому був членом проросійської партії ОПЗЖ. Його ім’я неодноразово фігурувало в журналістських розслідуваннях через зв’язки з Віктором Медведчуком, діяльність у будівельному бізнесі та значні активи.

У 2020 році депутат Вадим Столар продав 60% свого київського будівельного бізнесу Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку за 90 мільйонів доларів. Згодом, за даними розслідування Bihus.Info, ці активи на сотні мільйонів гривень переписали на літню жінку зі Львова Ольгу Куць, після чого суд їх заарештував.

Окрім того, за даними NV, у лютому 2023 року СБУ провела обшуки у Столара та пов’язаних із ним будівельних компаніях. За версією слідства, перевірялася їхня можлива причетність до легалізації коштів Віктора Медведчука, Тараса Козака та інших підсанкційних осіб.

Також після початку повномасштабного вторгнення Столар опинився серед так званого «Батальйону Монако». У 2024 році журналісти Bihus.Info знайшли у його деклараціях та декларації колишньої дружини шість компаній в ОАЕ, а також орендовану нерухомість у Дубаї та Монако.

Його декларації привертали увагу журналістів через значні фінансові активи. За даними YouControl, наприклад, у декларації за 2024 рік зазначені кошти, позичені третім особам, на мільйони доларів, євро та дирхамів, а також значні кошти на рахунках.

Його роками пов’язують із київським будівельним та політичним середовищем. Столарбув пов’язаний із низкою столичних девелоперських компаній, зокрема ENSO, BudCapital, IB Alliance та bUd development. Деякі експерти називали його «сірим кардиналом Києва», припускаючи його вплив на столичні політичні та кадрові рішення.

Екснадреп Максим Микитась

За інформацією джерел видання «РБК-Україна», у справі також фігурує екснардеп Максим Микитась.

Мільйонні оборудки, викрадення адвоката та крадіжки в армії: у яких справах ще фігурує Микитась

Максим Микитась — колишній народний депутат та колишній керівник «Укрбуду». Протягом останніх років фігурував у низці гучних кримінальних справ. НАБУ підозрювало його у заволодінні майном Нацгвардії на 81,6 млн грн, а у 2022 році його затримали за підозрою у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова на 22 млн євро.

Також екснардеп отримав підозру у справі про можливу фальсифікацію експертизи у «квартирній» справі. Нині він є обвинуваченим у справі про можливе заволодіння понад 307 млн грн Міноборони під час будівництва складів озброєння.

Головна кримінальна справа Микитася — це звинувачення у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн. За інформацією ВАКС, схема діяла так: Нацгвардія передала забудовнику земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва. Натомість вона мала отримати 50 квартир і 30 паркомісць у новобудові на Печерську. Згодом умови змінили — Нацгвардія отримала 65 квартир на околиці Києва, а різниця у вартості майна, за даними слідства, становила понад 81 млн грн.

Окрім того, його також підозрюють у відмиванні 200 млн грн. 11 грудня 2019 року у передмісті Києва у Микитася відбулися обшуки у підозрі щодо легалізації доходів. За даними ДБР, ще 2016 року народний депутат підробив документи, зокрема договір купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

Ще одна справа проти Микитася — це організація викрадення київського адвоката Олега Мирошніченка. Наприкінці 2020 року поліція оголосила Микитасю підозру у викраденні людини. 31 грудня суд відправив його під варту без альтернативи застави. Микитась заперечував обвинувачення. У березні 2021 року він вийшов із СІЗО.

Остання із гучних справ, у якій фігурує нардеп, — це підозра у розкраданні в армії. За версією слідства, у 2018 році Міноборони уклало договори на будівництво складів озброєння з компаніями, які контролювалися Микитасем. Після отримання авансів, за даними слідства, 307 млн грн були виведені на рахунки підконтрольних компаній. Станом на 2026 рік ця справа перебуває на стадії судового розгляду у ВАКС.

Столар і Микитась — два впливові гравці київського будівельного ринку — неодноразово опинялися в одному інформаційному полі. Зокрема, у 2017 році їх разом із мером Києва Віталієм Кличком журналісти «Схем» зафіксували на приватному чартері з Неаполя до Києва.

Представники Sens Банку: серед них — Микола Гладищенко

Також слідчі дії відбулися в офісі наглядової ради державного банку Sense Bank. За інформацією джерел «Економічної правди», вони, зокрема, стосуються відстороненого голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка.

Микола Гладищенко — фінансист, член правління «Укрфінжитла» та колишній голова наглядової ради державного Sense Bank. У 2026 році він опинився в центрі скандалу через формування наглядової ради банку. В оприлюднених у справі «Мідас» записах фігуранти нібито заздалегідь обговорювали кандидатури до ради. Гладищенко, який увійшов до неї як незалежний член, у травні тимчасово відсторонився від виконання повноважень, а НБУ розпочав перевірку його відповідності критеріям незалежності.

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