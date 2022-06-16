"Від батальйону "ЛНР" залишилося 30 бійців": окупант-доброволець-блогер поїхав додому без ока (відео)

Російський доброволець, який воював на території України розповів, що в так званій "ЛНР" вже не залишилося чоловіків.

Вони масово гинуть на війні, а "мобілізують" їх погрозами та репресіями.

Свої розповіді окупант публікував на своїй сторінці ВКонтакте, але потім всі вони були видалені. Телеграм-канал "Можемо пояснити" встиг скопіювати собі одне з відео.

На ньому окупант Олександр Воложанін на прізвисько "Якудзе" розповідає, що встиг поспілкуватися з вояками з так званої "ЛНР" - бійцями 2-го батальйону. Вони розповіли йому, що їх мобілізують силоміць під загрозою репресій та покарання в'язницею. В молодій "республіці" вже майже не залишилося чоловічого населення - луганські шахтарі воюють у старих касках і масово гинуть.

"У них є обов'язковим. Просто забирають та відправляють. Кажуть, мужиків уже не лишилося у "ЛНР", все на війні. Не підеш — карний злочин. Ось зараз із ними поговорив, зі 100 людей їх залишилося 30, решта вже загинули всі під бомбардуваннями тут", - розповідає Якудзе.

В коментарях під дописом він поточнив, що загалом від батальйону "ЛНР" у 600 людей залишилося 30 бійців.

Свої "відосики" окупант робив і зі шпиталю, де перебував після повернення з України - він був поранений і втратив праве око.

Нагадаємо, що російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

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