Від БЕКів на річках до турбогвинтової авіації: як може працювати багатоешелонований захист від «Шахедів»

Як посилити ППО України

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Росія змінює тактику застосування ударних дронів: збільшує їхню швидкість, змінює висоти та маршрути заходу. Відповіддю має стати багатоешелонована система захисту, в якій різні засоби перехоплюють цілі на різних ділянках їхнього маршруту.

Про це в ефірі «1+1» говорили командир морської компоненти спецпідрозділу активних дій ГУР МО України «FERRATA» з позивним «Дев’ятий» та авіаційний експерт, авіаблогер Володимир Васильєв.

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Васильєв порівняв протиповітряну оборону з парканом, у якому противник постійно шукає слабкі місця. Тому одного універсального засобу проти «Шахедів» не існує.

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«Різні висоти, різні швидкості — різні інструменти», — пояснив Васильєв.

Перехоплення починається ще на воді

Групи російських «Шахедів», за словами «Дев’ятого», часто заходять з моря та використовують річкові маршрути. На цих напрямках одним із рубежів захисту можуть стати безекіпажні платформи з дронами-перехоплювачами. Такі платформи здатні швидко і приховано переміщуватися водою, виходити на маршрути ворожих БпЛА, визначати цілі та завдавати по них ударів.

Одне з рішень — KATRAN X1.2. За словами «Дев’ятого», платформа є носієм 23 перехоплювачів з одночасним пуском 8 дронів з дистанційним керуванням. Такий залп розрахований на ураження приблизно п’яти — семи «Шахедів».

Фото: БЕК «Катран Х1.2» Фото прес-служби «FERRATA»

Таким чином, БЕК може виконувати ще одну функцію: стати мобільним елементом ППО на морських і річкових напрямках.

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Але «Дев’ятий» наголошує: це лише один із рубежів. Авіація, мобільні групи та інші засоби мають доповнювати один одного.

Там, де не дістає перехоплювач, потрібна авіація

За наведеними «Дев’ятим» даними, російські БпЛА можуть заходити до району столиці на висотах від 2 до 5 тисяч метрів зі швидкістю приблизно 380–500 км/год, а на висотах від 5 до 10 тисяч метрів — близько 230–350 км/год.

Не всі ці висоти перекриваються дронами-перехоплювачами. Водночас, як пояснив Васильєв, швидші й висотніші російські БпЛА в окремих режимах уже виходять за аеродинамічні можливості вертольотів. Тому значна частина навантаження переходить на винищувальну авіацію.

І тут виникає питання не лише ресурсу, а й вартості.

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За оцінками Васильєва, година польоту винищувача коштує близько 23–25 тисяч доларів без урахування застосування озброєння, Мі-8 — близько 5–6 тисяч, а легкого турбогвинтового літака — близько 1,5 тисячі доларів.

Турбогвинтові літаки — ще один ешелон

Саме легкі турбогвинтові літаки Васильєв пропонує використовувати як додатковий засіб боротьби з ударними БпЛА.

Такі машини існують і сьогодні стають дедалі затребуванішими у світі. За словами експерта, країни змушені адаптувати авіацію до нової загрози — відносно дешевих ударних дронів.

Україні це могло б дати подвійний результат: здешевити перехоплення «Шахедів» і зняти частину навантаження з винищувачів.

Васильєв зазначив, що Україна вже працює в цьому напрямку, а підготовлені пілоти, які можуть опанувати такі літаки, є.

Отже, питання полягає вже не лише в існуванні технології, а й у рішеннях, необхідних для залучення таких машин до системи протиповітряної оборони.

Не «купол», а система

Логіка, яку окреслили «Дев’ятий» і Володимир Васильєв, проста: кожну групу «Шахедів» потрібно стирати протягом усього їхнього маршруту до цілі.

На морі та річках — БЕКи з дронами-перехоплювачами. На решті ділянок і висотах — мобільні групи, інші перехоплювачі та легка авіація. Далі — винищувачі й традиційні засоби ППО.

Бойова робота, наголосив «Дев’ятий», має починатися ще від кордону.

Фото: БЕК «Катран» на патрулюванні. Фото прес-служби підрозділу «FERRATA»

«FERRATA» вже долучається до побудови одного з таких рубежів — із застосуванням роботизованих морських платформ та дронів-перехоплювачів.

Але головна теза ефіру значно ширша за можливості одного підрозділу чи одного виду озброєння: захист від масованих дронових атак — це не пошук одного «купола». Це система послідовних рубежів, кожен із яких має забрати свою частину цілей ще до того, як вони дістануться українських міст.

Росія розбудовує у Криму дроно-порт

Нагадаємо, Росія розбудовує в тимчасово окупованому Криму інфраструктуру спеціалізованих дроно-портів для посилення атак на українські міста, прибережну інфраструктуру Одещини та Миколаївщини, а також на цивільне судноплавство.

За даними Defence Express та OSINT-дослідників, на узбережжі озера Донузлав виявлено щонайменше 21 захищений елінг із маскуванням, ґрунтовими шляхами, складами та майстернями для утримання й обслуговування безекіпажних катерів (БЕКів).

Хоча розвиток цього озброєння ворог розпочав ще 2022 року, з 2025 року випадки застосування російських БЕКів почастішали через розв’язання проблем зі зв’язком. Активного бойового використання з нової бази поки не фіксують, що свідчить про проведення випробувань та підготовку до майбутнього розгортання.

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