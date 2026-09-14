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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Від березня його доля була невідомою: на щиті повернувся захисник Роман Фенін

На Прикарпатті підтвердили загибель військового Романа Феніна, який пів року вважався зниклим безвісти. Боєць 425-го полку «Скеля» загинув 12 березня на Дніпропетровщині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Загинув боєць «Скелі» Роман Фенін

Загинув боєць «Скелі» Роман Фенін

Прикарпаття втратило ще одного захисника. Офіційно підтвердилася смерть військового Романа Феніна, який був родом з Тлумацької громади на Івано-Франківщині. Життя бійця 425-го окремого штурмового полку «Скеля» обірвалося 12 березня під час виконання бойового завдання неподалік села Великомихайлівка Синельниківського району, що на Дніпропетровщині.

Про це написали у Тлумацькій міській раді.

Підтвердилася загибель бійця «Скелі» Романа Феніна, якого пів року вважали зниклим безвісти

Підтвердження про загибель військового, який мешкав у селі Локітка, оприлюднили 12 вересня. У зв’язку з цим 12 та 13 вересня в Тлумацькій громаді оголосили днями жалоби: на знак скорботи там приспустили державні прапори України з чорними стрічками та скасували всі розважальні й концертні заходи.

«Загибель воїна — це невимовний біль для його родини, друзів, побратимів і всієї громади. Ми схиляємо голови перед мужністю та самопожертвою героя, який ціною власного життя боронив незалежність і територіальну цілісність нашої держави», — йдеться у повідомленні міськради.

Того ж дня, 12 вересня, скорботний кортеж із тілом полеглого захисника прибув до громади, звідки попрямував до його рідного села.

«У Тлумачі на колінах зустріли кортеж із тілом воїна Романа Феніна. Сьогодні з фронту до рідного дому назавжди повернувся наш захисник з села Локітка Роман Фенін. Тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб попрощатися із загиблим військовослужбовцем. Під бій дзвонів і пісню „Пливе кача по Тисині…“, вони на колінах зустріли тіло воїна-земляка», — написали у громаді.

Чоловік пів року вважався зниклим безвісти.

В Україні загинув іноземець-доброволець: тіло не знайшли

Нагадаємо, колишній мексиканський поліцейський Маріо Альберто Ловер Мартінес, який мав багатий військовий досвід і у лютому 2025 року вступив до Інтернаціонального легіону ЗСУ, зник безвісти на війні в Україні.

Востаннє 37-річний боєць виходив на зв’язок 7 червня 2025 року в день народження своєї матері. За два дні командир підрозділу повідомив родині про загибель Маріо внаслідок ворожої атаки дронів та стрілянини в прикордонній зоні.

Офіційного підтвердження смерті чоловіка немає, а його тіло за документами залишається на місці події. У посольстві Мексики в Україні родичам порадили чекати, оскільки пошук останків ускладнений погодними умовами та часом, а процес репатріації залежить від можливого перемир’я. Для оформлення компенсації чи підтвердження особи родичам необхідно особисто прибути до України для здачі тесту ДНК.

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