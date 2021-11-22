Від чого помирали українці цього року: в Держстаті назвали причини

Від чого помирали українці цього року: в Держстаті назвали причини

COVID-19 за кількістю смертей посідає четверте місце.

За даними Державної служби статистики, за січень-вересень 2021 року в Україні померло 487 855 громадян.

На сайті Держстату вказали причини смертей українців.

Найчастіше громадяни нашої країни вмирали від захворювань серцево-судинної системи, на другому місці – онкологічні захворювання. Частими причинами летальних наслідків ставали також хвороби органів травлення, дихання, серед яких - грип та бактеріальна пневмонія.

COVID-19 за кількістю смертей посідає четверте місце — за 9 місяців цього року від коронавірусної інфекції померло 40 014 наших співвітчизників.

Понад 20 тисяч громадян померло внаслідок зовнішніх причин: ДТП, утоплення, пожежі, отруєння, самогубства, вбивства.

Нагадаємо, раніше директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге зробив невтішний прогноз смертності від COVID-19 на європейському континенті упродовж цієї зими.

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