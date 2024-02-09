Від чого тверезіє Путін: Зеленський розповів, про що говорив із конгресменами — головне з вечірнього звернення

Президент — про головне за цей день.

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого розповів про кадрові зміни в ЗСУ, нараду з премʼєром Денисом Шмигалем, а також подробиці зустрічі із конгресменами США.

Про все це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Новий начальник Генштабу ЗСУ

Зеленський розповів, що сьогодні проводив наради з командуванням Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим.

“За результатами нарад: перше — провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі”, — сказав він.

Також президент повідомив, що головком Сирський визначив кандидатури заступників, і пізніше Зеленський підпише відповідні укази. Крім того, були визначені заступники начальника Генерального штабу: “Всі хлопці — бойові, фахові, кожен — із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів”.

Президент повідомив, що дуже важливо, що головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами — Німеччина, Франція, Сполучені Штати: “Знаю, що все максимально детально: постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя”.

Відзнака українських військових

Володимир Зеленський також нагадав, що сьогодні відзначив державними нагородами, зокрема Хрестами бойових заслуг і орденами Золота Зірка, українських воїнів. Серед них є солдати, сержанти, офіцери та генерали, а також герої російсько-української війни.

Президент України повідомив, що серед відзначених осіб підполковник ЗСУ В’ячеслав Агеєв, підрозділ якого у травні 2023-го року вперше знищив російську балістичну ціль, якою Росія “завжди хвалилася, ніби ніхто не зможе її збити. Українці змогли”, повідомив президент.

Крім того, глава держави відзначив званням Герой України генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Нарада з премʼєром Шмигалем

Також український лідер провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Він нагадав, що під час поїздки в Кропивницький та регіональної наради прем’єр-міністр отримав завдання оперативно опрацювати наявні в області критичні питання.

“Щодо стабільності постачання води, щодо роботи урановидобувних шахт і соціального захисту працівників. Також — безпекові питання, зокрема можливість обласної та місцевої влади купувати за власні кошти засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. Цілком практичні питання. Щодо кожного є доручення, будемо стежити за виконанням”, — сказав він.

Глава держави також скоординував із прем’єр-міністром роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів.

“Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях — і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення”, — додав він.

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Обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в Києві обговорив постачання далекобійної зброї та систем ППО.

“Обговорили передусім три питання: необхідність підтримки цього року і нового американського пакета, який зараз усе ще на обговоренні. Критичне питання… Також ППО — конкретно “петріотів”. І третє ключове питання — підкреслив важливість далекобійності нашої зброї, зокрема “атакамсів” на 300 кілометрів, щодо яких поки немає, на жаль, рішення”, — зазначив президент.

“Ми цінуємо американське лідерство та його внесок у захист української незалежності й демократії від перших днів повномасштабної війни. Америка допомогла Україні вистояти у вирішальний момент”, — додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні не можна допускати розповзання війни та російського зла: “Путін тверезіє тільки тоді, коли бачить перед собою силу. Сила потрібна. Дякую всім, хто нашу силу збільшує”, — сказав президент.

Екологічні наслідки війни

Наприкінці звернення глава держави додав, що провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, що є одним із пунктів Української формули миру — пункт щодо протидії екоциду.

“Росія своєю цією війною спричинила катастрофічну екологічну шкоду Україні та нашому Чорноморському регіону. Це стосується усього — від підриву Каховської гідроелектростанції до масштабного забруднення нашої землі мінами. Ми повинні вирішувати вже зараз і цю проблематику — разом з усіма у світі, хто готовий допомагати. Жодного аспекту цієї війни не маємо залишити нашим дітям, жодних заморожених чи відкладених проблем — усе треба розв’язувати”, – сказав він.

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