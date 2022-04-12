Від чого ви їх захищаєте? Від життя? — Подоляк про мобільні крематорії в Маріуполі, в яких окупанти спалюють мирних мешканців

Від чого ви їх захищаєте? Від життя? — Подоляк про мобільні крематорії в Маріуполі, в яких окупанти спалюють мирних мешканців

Подоляк наголосив, що Маріуполь - друге за розміром місто Донецької області, яке росіяни збиралися "звільнити".

Росія заявила, що нібито "рятує" людей на Донбасі. Тим часом, у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях тисячі тіл мирних мешканців міста.

Про це у своєму Твіттері написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія заявляє, що її мета в Україні – "захистити людей на Донбасі". Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, хто вижив, помирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?" — написав Подоляк.

Росія заявляє, що її мета в – «захистити людей на Донбасі». Просто цієї миті мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя? pic.twitter.com/qkTjZUfBSF — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Нагадаємо, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних. Рахунок загиблих там іде на тисячі.

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