Від чого залежить готовність Кремля до переговорів: Зеленський відповів

Багато чого залежатиме від виборів у США.

Те, чи буде готова Росія до перегорів щодо припинення війни в Україні, залежить від кількох факторів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський журналістам, передає РБК-Україна.

Президент заявив, що по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах.

"Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", - сказав він.

За його словами, після виборів переможець не чекатиме до січня.

"Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - розповів Зеленський.

Тоді як другий фактор залежить від енергетики і вільного судноплавства.

"Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну", - додав президент.

Тоді як третій пункт - робота України з деякими країнами Глобального Півдня.

"Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в Туреччину. Завтра Рустем Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня", - додав він.

Крім того, великий вплив мала Курська операція.

"Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території РФ", - розповів президент.

Крім того, Зеленський розповів, чи розглядає Україна вступ до НАТО без окупованих територій.

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