Від чого залежить можливість блекауту в Україні: пояснення від "Укренерго"

У компанії наголосили, що блекаут – це не кінець світу, а повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого одразу починається її відновлення.

Можливість настання блекауту в Україні залежить від характеру і масштабу завданих енергосистемі пошкоджень під час конкретної ракетної атаки.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів на брифінгу.

"Ймовірність блекауту залежить від характеру і масштабу завданих енергосистемі пошкоджень під час конкретної ракетної атаки. Тобто від дуже багатьох факторів: як спрацювала ППО, в які об'єкти влучили ракети, який ступінь пошкодження і яка саме комбінація попадань. Також багато залежить від того, якому стані була енергосистема в момент влучення, яким був рівень споживання", – пояснив Кудрицький.

Також читайте Відключення світла в Україні 22 листопада: графік ДТЕК

Він зазначив, що енергетики не публікують погодинний графік споживання електроенергії, щоб не орієнтувати ворога.

Голова НЕК "Укренерго" також повідомив, що неможливо спрогнозувати, коли саме може статися блекаут, або яка його ймовірність.

"Все залежить від того, чи будуть ракетні атаки продовжуватись і якщо так – на скільки вони будуть "успішними". Я вже говорив, блекаут – це не кінець світу, це повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого відразу починається її відновлення", – зазначив Кудрицький.

Він запевнив, що фахівці готуються до найгірших сценаріїв та тренуються, аби навіть за умов блекауту всі знали, що хто робитиме.

"Далеко не факт, що на нас чекає попереду блекаут. Сподіваємося також і на покращення умінь та можливостей нашої ППО", – додав голова правління НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, через постійні російські обстріли енергетичної системи України відключення електроенергії за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року. Про це попередив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.Також енергетики розробили кілька сценаріїв розвитку подій.

В "Укренерго" раніше вже заявляли, що блекаут в Україні можливий, але не обовʼязково, що він відбудеться цього сезону.

За оцінками очільника енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса, в Україні взимку можуть відключати електроенергію на 10-12 годин у разі, якщо великі морози збіжаться в часі з ракетними атаками на інфраструктуру.

Повний блекаут: чим зайнятися, коли відсутнє світло

Читайте також: