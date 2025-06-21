Як використовувати куркуму на городі? / © Pexels

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Йдеться про куркуму. Багато хто використовує її для приготування страв. Ця спеція відома своїми антибактеріальними та протигрибковими властивостями.

Чим корисна куркума для рослин

Насамперед варто зазначити, що вона здатна боротися з усіма гнилями, які можуть з'являтися у процесі вирощування розсади. В ній міститься, крім антисептичних речовин, ще й велика кількість мінералів. Завдяки такому складу можна отримати міцні та здорові рослини, які пізніше дадуть великий урожай.

Також куркуму не переносять шкідники. Якщо додати цей інгредієнт у ґрунт, більша частина паразитів покине ділянку. Тому розсада буде максимально захищеною.

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Як використовувати куркуму на городі

Куркуму можна додавати безпосередньо в ґрунт. Роблять це найчастіше перед вирощуванням розсади. На кожен літр землі додають не менше 1 чайної ложки куркуми.

Для профілактики та лікування хвороб із цієї спеції готують спеціальний розчин: 2 чайні ложки куркуми та 100 мл молока розводять в 1 л підігрітої води. Таким розчином із куркуми часто обприскують помідори. Можна обробити рослини лише один раз за сезон, а можна повторювати процедуру кожні 2 тижні.

Щоб полити огірки або інші городні культури куркумою, спецію додають до молочного розчину. Роблять це, щоб рослини влітку не хворіли. На 10 л води потрібно взяти 1 л молока та 20 чайних ложок куркуми.

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