Від деяких тіл майже нічого не залишилося: прокуратура про деталі удару по "Епіцентрі" в Харкові

Жертвами ударів Росії по гіпермаркету в Харкові може бути щонайменше 18 осіб. Станом на ранок 27 травня офіційно відомо про 16 загиблих.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, 11 тіл загиблих вже знайшли рятувальники. Крім того, до правоохоронців надійшло сім заяв від родичів зниклих безвісти. Наразі доля цих людей невідома.

"Всього, завдяки відео з вилучених прокурорами камер спостереження, пораховано, що в епіцентрі вибуху та в епіцентрі пожежі в гіпермаркеті перебувало близько 20 осіб. Тобто, плюс-мінус цифри сходяться", - наголосив він.

За словами Чубенка, наразі огляд триває, але необхідний час, аби знайти інші тіла. Оскільки територія магазину дуже велика. Крім того, після ударів виникла сильна пожежа.

"Тіла дуже важко шукати на цьому попелищі. До того ж від деяких тіл майже нічого не залишилося. Це невеликі фрагменти", - додав Дмитро Чубенко.

Як повідомлялося, сьогодні, 27 травня, у Харкові оголосили день жалоби за загиблими в "Епіцентрі". Окупанти вдарили бомбами по гіпермаркету в суботу, 25 травня.