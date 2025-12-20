Від діпфейків до зламу месенджерів: як захистити свої персональні дані

Кібердіяльність / © Reuters

Реклама

Кіберзагрози перестали бути «віртуальними»: сьогодні вони напряму впливають на безпеку кожної людини.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Він наголосив на необхідності впровадження обов’язкового шкільного предмета з кіберзахисту, адже кожен українець сьогодні є потенційною ціллю для хакерів.

Реклама

Корсун підкреслив, що поняття пересічного громадянина у цифровому світі нівелювалося. Сьогодні кожен користувач є «ланкою», через яку зловмисники можуть дістатися до стратегічних цілей.

«Через 2-3 рукостискання можна дійти до президента країни чи генерала армійського під час війни. Через простих людей хакаються месенджери, і по контактах можна зламати дійсно заможну людину або проводити політичні кампанії», — пояснив експерт.

За словами експерта, злам одного смартфона дозволяє зловмисникам отримати доступ до контактів, що створює ефект доміно, де кінцевою метою може бути державна таємниця або величезні фінансові ресурси.

Фахівець нагадав про елементарні речі, які досі ігнорує значна частина суспільства, хоча вони мали б стати звичкою ще 10 років тому. До обов’язкового мінімуму кібергігієни входять:

Реклама

Використання двофакторної авторизації у всіх сервісах.

Регулярне оновлення операційної системи.

Використання надійних VPN-сервісів.

Захист персональних даних від сторонніх осіб.

Окрему загрозу становлять соціальні мережі та технологія діпфейків. Мільйони переглядів фейкових відео дозволяють ворогу формувати суспільну думку. Хоча самі по собі перегляди рідко призводять до миттєвих дій, вони поступово змінюють сприйняття реальності в людей.

За словами Корсуна, найкращий захист від таких маніпуляцій — це не лише технічні засоби, а й «два найпотужніші інструменти, які є у кожного: здоровий глузд і критичне мислення».

Експерт переконаний, що чим більше суспільство занурюється в цифровізацію, тим вищими стають ризики, які колись здавалися лише сюжетами фільмів про хакерів.

Нагадаємо, у Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.