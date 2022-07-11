Від дощів до спеки: яким в Україні буде тиждень, 11-17 липня

Тиждень, 11-17 липня, в Україні буде різним - від дощів і свіжої погоди у перший половині до підвищення температури та спеки у другій.

Погода буде мінливо-хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 11 липня в країні очікуються невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вдень 18-23°, у північних та центральних областях вдень 21-26°, на решті території вдень 25-30°.

Вдень 12 липня в західних, Житомирській та Одеській областях, 13 липня у південних та східних областях також ітиме невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Температура у східних та південних областях вночі 14-20°, вдень 23-29°, на решті території вночі 11-17°, вдень 20-26°, 12 липня в західних областях 17-23°.

14-17 липня в Україні буде переважно без опадів, лише 14 липня у східних, вдень 15 липня у західних та північних, вночі 16 липня в центральних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози. Температура у південній частині вночі 18-24°, вдень 31-37°, на решті території вночі 14-20°, вдень 24-30°, 15 липня 27-33°.

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У Києві 11 липня також ітиме невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-23°. 12-13 липня у столиці буде сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°. 14 липня у Києві можливий дощ, 15-17 липня буде сухо. Температура вночі 15-18°, вдень 22-27°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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