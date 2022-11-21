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Від експонатів залишилися лише назви: як виглядає музей в Херсоні після того, як там побував "рускій мір" (фото)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Від експонатів залишилися лише назви: як виглядає музей в Херсоні після того, як там побував "рускій мір" (фото)

Російські окупанти розграбували музей в Херсоні.

Російські окупати під чисту вигребли Херсонський краєзнавчий музей.

Про це свідчать світлини, опубліковані в Мережі.

На кадрах видно, що в краєнавчому музеї залишилися фактично голі стіни. Вітрини розбиті, експонати всі вивезені. Все, що можна, потрощене.

"Ось так тепер виглядає Херсонський краєзнавчий музей зсередини після адептів руцкава міра", - підписали світлини автори.

До приходу "поціновувачів чужого майна" - росіян, у фондах Херсонського краєзнавчого було понад 173 000 експонатів (в експозиції — 10 000). У музеї функціонували 6 відділів. Серед експонатів було одне з найкращих в Україні археологічних зібрань, в якому вік найстаріших знахідок — більше 7 тис. років; колекція монет античних міст Північного Причорномор'я, великий комплекс зразків холодної і вогнепальної зброї ХVІ—ХХ ст., колекція мисливських рушниць XVIII—ХІХ ст., зібрання порцеляни та антикварних меблів. Також в музеї зберігалася унікальна колекція лапідарних пам'яток з Музею старожитностей Понту Скіфського.

Нагадаємо, що "друга армія світу" в Херсоні змародерила дитячий потяг. Його вивезли до Криму.

Російські окупанти вкрали музей у Херсоні: вивозять звідти все

Російські окупанти вкрали музей у Херсоні: вивозять звідти все

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Дата публікації
Перегляди
2214
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