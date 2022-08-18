Від експорту ріпаку аграрії отримають 2 млрд грн, які необхідні для осінньої посівної кампанії - Іван Чайківський

Українським аграріям сьогодні бракує фінансового ресурсу для осінньої посівної кампанії, проблему може вирішити «зелений коридор» для експорту за кордон ріпаку – культури, яка найменше постраждала від бойових дій. Відповідне звернення до уряду прийняв Аграрний комітет Верховної Ради.

Про це розповів в ефірі Єдиного національного телемарафону народний депутат з групи «Партія «За майбутнє» Іван Чайківський, який виступив ініціатором звернення.

«Сьогодні більшість аграріїв в Україні вирощує озимий та ярий ріпак. В цьому році ми зібрали десь біля 2 мільйонів 700 тисяч тонн, що на сімсот тисяч тонн більше, ніж торік. В Україні він переробляється в межах 10-12%, решта ріпаку відправляється на експорт до Європи для виробництва біопалива. Сьогодні дуже важливо в стислий термін весь наш ріпак експортувати до ЄС. Це дасть змогу українським аграріям отримати фінансовий ресурс, який зараз вкрай потрібен для осінньої посівної кампанії під урожай 2023 року. Адже проблема в тому, що його дуже бракує, тому що сильно подорожчали всі складники для посіву – і пальне, і мінеральні добрива, і засоби захисту, тощо. За 17 днів серпня фактично було експортовано всього 320 тонн ріпаку. Якщо рахувати, що 200 тисяч ми залишимо для власної переробки, то виходить, що нам треба 2,5 млн тонн експортувати. Такими темпами це затягнеться надовго, і аграрії не зможуть отримати достатньо валютних надходжень для посівної кампанії. Ми від аграрного комітету вийшли з ініціативою до нашого уряду, щоб спільно з європейськими країнами створити спеціальні «зелені коридори» для експорту українського ріпаку. Тоді нам би вдалося отримати біля двох мільярдів гривень, які так необхідні сьогодні аграріям для посіву озимини», - зазначив Іван Чайківський.

За словами народного депутата, на тлі заборони експорту з Росії, на український ріпак сьогодні чекають Німеччина, Франція, Румунія та інші європейські країни.

Разом із тим нардеп зазначив, що наступним кроком має стати розвиток виробництва біопалива в Україні для його подальшого експорту за кордон замість сировини, бо це, зокрема, додана вартість та нові робочі місця.

«Ми маємо спрямувати все в державі, щоб сировина, яка виробляється в Україні, максимально перероблялася, а вже потім йшла на експорт. Ріпак – це одна з основних культур. І це дасть можливість безпосередньо споживати біопаливо тут, бо нам потрібна велика кількість пального, яке ми сьогодні завозимо з-за кордону. Але для цього потрібні відповідні державні програми, тому що сам бізнес з таким фінансовим навантаженням не впорається. Ми маємо стимулювати розвиток виробництва біопалива в Україні», - наголосив Іван Чайківський.