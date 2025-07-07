ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

Від фронту до фешншоу: військовий зняв вірусний ролик про "цивільне" маскування

Український військовий показав, як «не виділятися» в місті. Відео набрало багато переглядів та реакцій у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дмитро Палій

Дмитро Палій / © із соцмереж

Український військовий та письменник Дмитро Палій зняв кумедний ролик, який швидко став вірусним у мережі. У ньому він показав, як військові «виконують» наказ командира «Під час вилазок у місто не виділятись, носити цивільне». Відео набрало тисячі переглядів та сотні коментарів.

Відео опубліковане у Тік Ток.

«Модний вирок» від військового

Палій обрав доволі незвичайний «цивільний» образ: хутряну шубу без рукавів з великим капюшоном, доповнену стильними окулярами. Усе це дійство відбувалося під популярну пісню «Dame Un Grrr», що додало ролику ще більшої вірусності. Користувачі мережі оцінили гумор, хоча й жартували, що шубка трохи «завелика». Деякі також відзначили гарну фізичну форму військового.

Цікаво, що цей образ нагадує вбрання Джона Сноу з популярного серіалу «Гра престолів». Автор відео підкреслив, що ролик має виключно гумористичний характер і не мав на меті когось образити.

Реакція користувачів. / © із соцмереж

Реакція користувачів. / © із соцмереж

Реакція користувачів. / © із соцмереж

Реакція користувачів. / © із соцмереж

Дмитро Палій — не лише військовий, а й судово-медичний експерт та відомий український письменник. У 2023 році він презентував гостросоціальний психологічний трилер «Мрії мертвого метелика», а у 2022 році вийшов його детективний роман «Порожній пазл».

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило у мережу чергове перехоплення, що викриває політику російського командування: погрози стратою за «неправильні» рішення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie