Від фронту до фешншоу: військовий зняв вірусний ролик про "цивільне" маскування

Дмитро Палій / © із соцмереж

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Український військовий та письменник Дмитро Палій зняв кумедний ролик, який швидко став вірусним у мережі. У ньому він показав, як військові «виконують» наказ командира «Під час вилазок у місто не виділятись, носити цивільне». Відео набрало тисячі переглядів та сотні коментарів.

Відео опубліковане у Тік Ток.

«Модний вирок» від військового

Палій обрав доволі незвичайний «цивільний» образ: хутряну шубу без рукавів з великим капюшоном, доповнену стильними окулярами. Усе це дійство відбувалося під популярну пісню «Dame Un Grrr», що додало ролику ще більшої вірусності. Користувачі мережі оцінили гумор, хоча й жартували, що шубка трохи «завелика». Деякі також відзначили гарну фізичну форму військового.

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Цікаво, що цей образ нагадує вбрання Джона Сноу з популярного серіалу «Гра престолів». Автор відео підкреслив, що ролик має виключно гумористичний характер і не мав на меті когось образити.

Реакція користувачів. / © із соцмереж

Реакція користувачів. / © із соцмереж

Дмитро Палій — не лише військовий, а й судово-медичний експерт та відомий український письменник. У 2023 році він презентував гостросоціальний психологічний трилер «Мрії мертвого метелика», а у 2022 році вийшов його детективний роман «Порожній пазл».

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило у мережу чергове перехоплення, що викриває політику російського командування: погрози стратою за «неправильні» рішення.