Від Гонгадзе до Фаріон: хто з відомих українських діячів був вбитий через свою позицію

Українська історія знає чимало загадкових політичних вбивств, що неабияк вплинули на розвиток нашої держави. Ірина Фаріон, Георгій Гонгадзе – ці та інші імена належать людям, які назавжди залишили свій слід в Україні. Вони вірили у велику мету, яку плекали й виборювали, що дуже не влаштовувало інших.

Про українських діячів, яких вбили через їхню позицію, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон / Фото: svoboda.org.ua

Мовознавиця, націоналістка та колишня народна депутатка. Висловлювання Ірини Фаріон викликали бурхливі обговорення, а нерідко й обурення, серед українців. Зокрема, вона відмовилася вважати українцями військових ЗСУ, які говорять російською, за що "нарвалася" на хвилю хейту. Фаріон звинувачували у тому, що її позиція була вкрай шкідливою для України, тому що вона просто-таки ділила її на "правильну західну" й "неправильну східну".

Та левова частка наших співгромадян наголошує: до Фаріон можна ставитися по-різному, втім складно знайти сучасника, який настільки твердо стояв би на захисті української та українськості.

Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові. Це сталося просто біля її будинку, невідомий вистрелив у голову. Медики боролися за життя діячки, проте травми були несумісні з життям і її серце зупинилося.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк / Фото: facebook.com/uakateryna

Громадська активістка з Херсона. Катерина Гандзюк була відома своєю різкою критикою правоохоронних органів та місцевої влади. Вона виступала проти проросійських рухів у рідному місті й докладала максимум зусиль для боротьби з корупцією деяких підрозділів місцевої поліції. Гандзюк жорстко критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.

Активістка входила до групи Itchy Trigger Finger Ukrainians, яка займається розробкою та розміщенням зовнішньої реклами біля адмінкордонів з окупованим Росією Кримом.

4 листопада 2018 року Гандзюк облили кислотою, внаслідок чого вона отримала 30% опіків тіла. За попередньою інформацією, безпосередньою причиною смерті став тромб, який обірвався. Активістка пішла з життя на 34 році.

Павло Шеремет

Павло Шеремет / Фото: Павло Шеремет / Facebook

Російський, білоруський та український тележурналіст. Від 2012 року працював в "Українській правді", на телеканалі "ТВі" та на "Радіо Весті". Активно виступав проти політики президента Олександра Лукашенка.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. Він належав керівниці "Української правди" Олені Притулі, та у момент вибуху її в машині не було.

Георгій Гонгадзе

Георгій Гонгадзе / Фото: УНІАН

Український журналіст грузинського походження, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Його статті викривали корупцію на найвищому рівні керівництва держави, тож багато кому журналіст був дуже "незручним". Гонгадзе викрали та вбили 2000 року.

Обставини смерті журналіста до сьогодні залишаються вкрай загадковими. Відомо, що Гонгадзе помітив спостереження за собою і повідомляв про це правоохоронцям. 16 вересня 2000 року близько 22:30 журналіст пішов від своєї колеги Олени Притули, з якою створював видання, але додому не повернувся. Його обезголовлене тіло знайшли 2 листопада у лісі біля Таращі.

Після вбивства Гонгадзе спалахнули акції протестів щодо тодішнього президента України. З'явилися аудіозаписи, на яких Леонід Кучма, Володимир Литвин та інші високопосадовці нібито обговорюють необхідність змусити замовкнути Гонгадзе через його викривальну журналістську діяльність. Втім обвинувачення за замовлення вбивства та його реалізацію нікому так і не були висунуті.

2005 року Гонгадзе посмертно отримав звання "Герой України".

В'ячеслав Чорновіл

В'ячеслав Чорновіл / Фото: Архів

Український політик, громадський діяч та публіцист. Саме В'ячеслав Чорновіл ініціював проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Він є засновником та головним редактором підпільного українського журналу "Український вісник" та співавтором "Української Гельсінської спілки". Кілька разів відбував покарання за "антирадянську агітацію та пропаганду".

Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Борисполем. Але сумнівів у тому, що його смерть була умисним вбивством, майже немає.

Нагадаємо, правоохоронці ще не знайшли та не затримали вбивцю мовознавиці та активістки Ірини Фаріон. Вбивство трапилося 19 липня у Львові.

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