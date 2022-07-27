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Від грозових дощів до пожежної небезпеки: прогноз погоди в Україні на четвер, 28 липня

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Від грозових дощів до пожежної небезпеки: прогноз погоди в Україні на четвер, 28 липня

Фото: УНІАН

Погода буде мінливо хмарною.

У четвер, 28 липня, у більшості областей України ітимуть короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 28 липня у північно-східних, більшості центральних областей та на Одещині місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південній частині, Закарпатській та Дніпропетровській областях 28-33°, в Карпатах 15-20°.

28-29 липня у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 28 липня буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. 28-29 липня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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