Від грозових дощів до спеки у 33°: прогноз погоди в Україні на вихідні, 18-19 червня

Від грозових дощів до спеки у 33°: прогноз погоди в Україні на вихідні, 18-19 червня

Субота, 18 червня, буде помірно теплою, а ось від неділі, 19 червня, до України повернеться спека.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 червня в країні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний (у східній частині південний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на заході країни 8-13°, вдень 22-27°.

У неділю, 19 червня, до України повернеться спека, буде сухо. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 25-30°, на крайньому заході до 33°.

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18 червня у центральних, південних, вдень і у східних областях через грозу оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 18-19 червня у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, 19 червня і у Волинській, Чернівецькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 18 червня вночі та вранці ітиме короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°. 19 червня у столиці буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 28-30°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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