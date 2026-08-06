Від граду до пожежної небезпеки: Україну накриють дві абсолютно протилежні стихії

Україну «розколе» негода: де чекати град зі шквалами, а де — пожежну небезпеку / © ТСН

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У п’ятницю, 7 серпня, у більшості регіонів України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, шквалистий вітер та град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними метеорологів, негода накриє західні, північні, а також Вінницьку та Черкаську області. У цих регіонах оголошено I рівень небезпечності (жовтий). В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити проблеми з рухом транспорту на окремих ділянках доріг. Водіям та пішоходам радять бути уважними й дотримуватися правил безпеки під час негоди.

© Укргідрометцентр

Водночас, 7 серпня в іншій частині областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«8-9 серпня у південній частині більшості центральних, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, 8 серпня й у Харківській, 9 серпня і у Волинській, Рівненській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — попередили в Укргідрометцентрі.

Раніше синоптикиня Наталія Дідегнко розповіла, що атмосферний фронт принесе на захід та північ України грози із шквалами вже 7 серпня, а від 9 серпня по всій країні очікується довгоочікуване похолодання.

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