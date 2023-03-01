Від імені місцевої влади збирали гроші для ЗСУ: СБУ викрила шахраїв у Києві, Дніпрі та на Херсонщині

Десятьом фігурантам повідомили про підозру.
Служба безпеки України викрила шахраїв, які видурювали гроші з українських бізнесменів, представляючись чиновниками місцевої влади. Злочинці просили "допомоги для Збройних сил України".
Їм вдалося привласнити понад 3 млн гривень, повідомили в СБУ.
За даними слідства, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на окупованій частині Луганщини.
Він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України. Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників. Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тисяч грн. Сума залежала від оборотів підприємства.
Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.
Наразі затримано п'ятьох учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій території.
Усім десятьом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).
Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, працівники ДБР спільно із СБУ викрили двох мешканців Києва, які організовували схеми з незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку.
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