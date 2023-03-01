Від імені місцевої влади збирали гроші для ЗСУ: СБУ викрила шахраїв у Києві, Дніпрі та на Херсонщині

Служба безпеки України викрила шахраїв, які видурювали гроші з українських бізнесменів, представляючись чиновниками місцевої влади. Злочинці просили "допомоги для Збройних сил України".

Їм вдалося привласнити понад 3 млн гривень, повідомили в СБУ.

За даними слідства, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на окупованій частині Луганщини.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України. Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників. Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тисяч грн. Сума залежала від оборотів підприємства.

Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.

Наразі затримано п'ятьох учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій території.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Усім десятьом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).

Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, працівники ДБР спільно із СБУ викрили двох мешканців Києва, які організовували схеми з незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку.

СБУ заарештувала активи російського бізнесмена

Читайте також: