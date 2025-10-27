Від кастингів до ракет "Фламінго": як кінофірма стала оборонним гігантом України — NYT

Ракета "Фламінго" / © Associated Press

Українська компанія Fire Point, яка зараз є одним з найбільших виробників далекобійних дронів і балістичних ракет «Фламінго» для ЗСУ, раніше була звичайною кастинговою агенцією, що працювала над фільмами за участю Володимира Зеленського.

Про це йдеться у матеріалі видання New York Times (NYT).

За даними NYT, компанія Fire Point походить з того самого середовища кіно- й телевізійної індустрії, де до обрання президентом працював Володимир Зеленський.

Видання зазначає, що раніше Fire Point була кастинговою агенцією. Головна технічна директорка компанії Ірина Терех до того керувала бізнесом з виробництва бетонних виробів. Зокрема, під час знімань комедії «Вісім найкращих побачень» (2016), де Зеленський грав головну роль, компанія, очолювана власником Fire Point, займалася пошуком локацій.

Зараз Fire Point є великим підрядником української армії, маючи контракти на суму близько 1 мільярда доларів. Це становить близько 10% від усіх оборонних закупівель України цього року.

