Від кав’ярень до електросамокатів: добірка готового бізнесу, який продається в Україні (фото)

Що де і за скільки можна купити під час війни.

Кав’ярні, квіткові, весільні салони, стоматології, прокати електросамокатів. Усе це та ще багато варіантів готового бізнесу продається в містах України. Ціни стартують від тисячі доларів, а активних пропозицій сьогодні понад тисяча.

Сайт ТСН.ua розповідає, що де і за скільки можна купити під час війни.

Київ

Зоомагазин

У Києві на Троєщині продається готовий зоомагазин за тисячу доларів. Бізнесу понад п’ять років. Він розташований у приміщенні супермаркету біля кас. У ціну входять ролет, обладнання, контейнери, окремо рахується залишок товару під час продажу. У магазині залишається один продавець.

Зоомагазин / Фото: OLX

Квітковий магазин

На Оболоні в Києві за 7,5 тисяч доларів пропонують придбати квітковий магазин. Площа приміщення 14 квадратних метрів. За словами власника, готовий бізнес має постійну клієнтську базу та постачальників. У магазині залишаються працювати продавці-флористи.

Квітковий магазин / Фото: OLX

Магазин військового одягу

У Дарницькому районі Києва продається магазин військового одягу та тактичного спорядження за 25 тисяч доларів. Торгівельне обладнання нове і в гарному стані. У ціну входить весь магазин із вивіскою, товаром, обладнанням, сайтом, терміналом обліку, робочі місця для інтернет-магазину. Причина продажу, за словами власника, переїзд до іншого міста.

Квітковий магазин / Фото: OLX

Суші-бар

У приміщенні супермаркету Novus на Осокорках у Києві виставлений на продаж працюючий суші-бар за 39,5 тисяч доларів. Приміщення перебуває в оренді. Новому власнику залишаються усі меблі, техніка, обладнання, рецепти, технологічні карти, фасадна реклама, автоматизована система обліку, відеонагляд, контакти і контракти з постачальниками. Команда повністю укомплектована.

Харків

Магазин косметики

У Харкові продається готовий бізнес — магазин косметики у Холодногірському районі за 4,75 тисяч доларів. У ціну входить увесь товар, меблі, сторінки у соцмережах, система обліку, усе для пакування. Приміщення перебуває в оренді, в магазині працює продавець. За словами власниці, причина продажу — переїзд за кордон.

Магазин косметики / Фото: OLX

Весільний салон

За 55 тисяч доларів у Харкові виставлений на продаж весільний салон у центрі міста, який працює 15 років. Приміщення в оренді. У вартість входить весь товар, меблі, сайт, сторінки в соцмережах, контакти постачальників та кравчинь.

Весільний салон / Фото: OLX

Медичний центр

Медичний центр із широким спектром послуг продається у Харкові за 90 тисяч доларів. Власник пропонує усе обладнання, меблі та клієнтську базу.

Манікюрний салон

У Шевченківському районі Харкова виставлений на продаж манікюрний салон за 2,5 тисяч доларів. Власник пропонує переуступку оренди або без приміщення з усім обладнанням та технікою, акаунтом в Мережі та клієнтською базою.

Манікюрний салон / Фото: OLX

Дніпро

Ветеринарна клініка

У Дніпрі за 16 тисяч доларів продається ветеринарна клініка в Індустріальному районі. Власник пише, що заклад працює вже 10 років, а новий власник отримає велику базу клієнтів, сторінку в Мережі, усю техніку та обладнання.

Ветеринарна клініка / Фото: OLX

Ресторан

У центрі Дніпра за 90 тисяч доларів виставлений на продаж працюючий азійський ресторан. У ціну не входить приміщення. Бізнес продається разом із командою, технічними картами, меню, сторінкою в Мережі, меблями та технікою.

Стоматологія

За 93 тисячі доларів у центральному районі Дніпра продається стоматологія з приміщенням площею 46 м². У ньому виконано свіжий ремонт, залишаються всі меблі, обладнання, техніка.

Стоматологія / Фото: OLX

Пекарня

Пекарня грузинського лавашу виставлена на продаж у Дніпрі за 6,5 тисяч доларів. Площа приміщення - 20 м². За бажання його можна перелаштувати під щось інше.

Пекарня / Фото: OLX

Львів

Клінінгова компанія

У Львові за 4 тисячі доларів продається клінінгова компанія. Власник пропонує готовий бізнес для виїзної чистки та реставрації меблів. Компанія працювала в місті з 2021 року. У вартість входить акаунти в Мережі, понад 10 одиниць обладнання, засоби для чистки та реставрації, компресор, пістолет для фарбування та лакування.

Обмін валют

За 6,5 тисяч доларів у Львові продається обмін валют. У вартість входить вивіски, екрани, сигналізація, сейф, броньовані двері, меблі та техніка.

Обмін валют / Фото: OLX

Прокат костюмів та суконь

У Франківському районі Львова продається прокат дитячих карнавальних костюмів за 18 тисяч доларів. Він працює з 2012 року. У вартість входить 595 костюмів, 182 сукні, сайт, база клієнтів, обладнання для приміщення.

Прокат костюмів / Фото: OLX

Прокат електросамокатів

За 35 тисяч доларів у Львові виставлений на продаж готовий бізнес з оренди електросамокатів. Власник пише, що бізнес мобільний — його можна перенести в будь-яке місто країни. У вартість входить 60 електросамокатів, додаткові акумулятори та запасні частини, інструменти, вантажний автомобіль, орендоване приміщення. Навчений персонал може залишитися працювати у Львові.

Варіантів готового бізнесу, який можна придбати, ще дуже багато у різних містах України. Власники пропонують різні умови та готові поступатися ціною. Шукати такі пропозиції можна на сайтах з продажу та оренду нерухомості.

Нагадаємо, у Києві спостерігається значне здорожчання вартості житла. За словами рієлторів ціни на нерухомість вже зрівнялися з тими, які були до 24 лютого 2022 року. Експерт пояснив, чому вартість квартир у столиці зростає, незважаючи на війну.

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