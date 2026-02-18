ТСН у соціальних мережах

195
2 хв

Від Курщини до Маріуполя: ЗСУ розгромили пункти управління та вузли зв’язку росіян

Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ та пункти управління БпЛА.

Автор публікації
Руслана Сивак
Сили оборони уразили пускову установку С-300ВМ та пункти управління БпЛА. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові успішно атакували важливі об’єкти росіян, знищивши дорогу техніку та центри управління дронами. Удари завдали 17 та 18 лютого по цілях на окупованих територіях і всередині самої Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За повідомленням Генштабу, одним із найважливіших результатів стало ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-300ВМ у районі Маріуполя. Окрім систем ППО, під удар потрапили численні пункти управління та майстерні з виробництва БпЛА, які є ключовими для наступальних операцій агресора.

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора», — наголосили у Генштабі.

Географія ударів охопила відразу кілька напрямків:

  • Запорізька область. У Трудовому та Токмаку розгромили райони зосередження підрозділів БпЛА та майстерню з їх виготовлення.

  • Донеччина: Під атаку потрапили вузол зв’язку у Старомлинівці, скупчення техніки в Донецьку та пункт управління дронами в Родинському.

  • Курська область (РФ). ЗСУ успішно уразили пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Сальне.

Наразі розвідка уточнює остаточні масштаби втрат ворога та рівень пошкоджень уражених об’єктів.

Нагадаємо, безпілотники СБУ повторно атакували найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал «Таманьнафтогаз». Повідомляється про вибухи та пожежу.

Раніше повідомлялося, що українські дрони подолали рекордні понад 1700 км, щоб уразити стратегічний об’єкт у глибокому тилу Росії. Цей НПЗ забезпечує потреби ворожої армії.

195
