Від Курщини до Маріуполя: ЗСУ розгромили пункти управління та вузли зв’язку росіян

Українські військові успішно атакували важливі об’єкти росіян, знищивши дорогу техніку та центри управління дронами. Удари завдали 17 та 18 лютого по цілях на окупованих територіях і всередині самої Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За повідомленням Генштабу, одним із найважливіших результатів стало ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-300ВМ у районі Маріуполя. Окрім систем ППО, під удар потрапили численні пункти управління та майстерні з виробництва БпЛА, які є ключовими для наступальних операцій агресора.

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора», — наголосили у Генштабі.

Географія ударів охопила відразу кілька напрямків:

Запорізька область. У Трудовому та Токмаку розгромили райони зосередження підрозділів БпЛА та майстерню з їх виготовлення.

Донеччина: Під атаку потрапили вузол зв’язку у Старомлинівці, скупчення техніки в Донецьку та пункт управління дронами в Родинському.

Курська область (РФ). ЗСУ успішно уразили пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Сальне.

Наразі розвідка уточнює остаточні масштаби втрат ворога та рівень пошкоджень уражених об’єктів.

Нагадаємо, безпілотники СБУ повторно атакували найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал «Таманьнафтогаз». Повідомляється про вибухи та пожежу.

Раніше повідомлялося, що українські дрони подолали рекордні понад 1700 км, щоб уразити стратегічний об’єкт у глибокому тилу Росії. Цей НПЗ забезпечує потреби ворожої армії.