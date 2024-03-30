Від "Кварталу 95" до першого помічника президента: що відомо про Сергія Шефіра, якого звільнив Зеленський

Під час перебування на посаді на Шефіра встигли скоїти замах.

Президент України Володимир Зеленський влаштував "масштабну чистку", зокрема, в ОП. Під звільнення "потрапив" і перший помічник президента Сергій Шефір. Відповідний указ про це з'явився сьогодні, 30 березня, на сайті глави держави.

Що відомо про роботу Сергія Шефіра, замах на нього та його зв'язки з Зеленським - розповідаємо далі.

Народився Сергій Нахманович Шефір 25 травня в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там же закінчив гірничорудний інститут за спеціальністю "Підземна механіка", але за фахом так і не працював.

Про особисте життя Шефіра відомо, що він одружений та має сина.

Від команди КВК до багатомільйонного бізнесу

Шефір почав товаришувати із Зеленським ще в Кривому Розі у 90-ті. Тоді він з братом запросили майбутнього президента до команди КВН "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а згодом вони разом заснували студію Квартал-95.

Цікаво, що саме на Шефіра Зеленський переписав свою частку в бізнесі, коли став президентом. Сергія Шефіра називали одним з ймовірних кандидатів на крісло керівника Офісу президента.

Сергій Шефір та Володимир Зеленський

Перед призначенням Шефір в інтерв'ю виданню "Бабель", заявив, що йому буцімто байдуже до посад.

"Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського. Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він (Зеленський) залишився людиною, ставши політиком. Мені здається, це найголовніше. Я буду там, де потрібен, і знаю, що він мене не підведе", – заявив Шефір.

Після того, як Зеленський очолив державу, на сайті президента з'явився указ про призначення Сергія Шефіра першим помічником глави держави.

Зеленський призначив Шефіра помічником

Комунікатор з олігархами

ЗМІ назвали шафіра головним комунікатором з олігархами. Зокрема, 31 серпня 2020 року журналісти "Схем" зафіксували, як він таємно приїжджав до маєтку Ріната Ахметова під Києвом.

"Відповім на всі питання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка", - прокоментував зустріч з Ахметовим Шефір.

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Ще одна зустріч відбулася з Ігорем Коломойським, на що він відповів: "я не штатний працівник (ОП), позаштатний помічник, залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Ще є питання?".

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Сергій Шефір став неформальним куратором головного оператора атомних електростанцій Енергоатому.

Замах на Шефіра: що відомо

У середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до "Феофанії".

Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли близько 10:00 22 вересня біля Лісників Київської області. На момент обстрілу в салоні перебував помічник президента та його водій, який отримав поранення.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про засідку в лісі: "Коли почали стріляти, водій дав по газам. Там є дорога через і в лісі була засідка, фактично".

Сергій Шефір прокоментував замах. За його словами, стрілянина почалася просто на дорозі. Водій прискорив рух. Шефір каже, що почувається нормально. Дії свого водія назвав героїчними.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що усі служби мають вжити необхідних заходів для того, щоб затримати нападника та притягнути до кримінальної відповідальності.

Радник голови Офісу Михайло Подоляк пов'язав замах на Шефіра з боротьбою проти олігархів президента Володимира Зеленського. Він назвав це "ні чим іншим, як спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

Масова зачистка

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

Крім того, на сайті Офісу президента також з'явились укази про звільнення:

уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької;

уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;

позаштатного радника президента Олега Устенка;

радника Сергія Трофімова;

позаштатного радника президента Михайла Радуцького.

Глава держави, також звільнив Олексія Данілова та двох заступників керівника ОП.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про останні кадрові рішення президента Зеленського.

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