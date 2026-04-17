Від квестів до тероризму: як ворог вербує українських підлітків через популярні ігри

Вербування дітей через онлайн-ігри стало новою реальною загрозою, яку активно використовують спецслужби РФ для збирання розвідданих та проведення диверсій на території України. Ворог цинічно маскує злочинні завдання під невинні «квести» або «ігрові місії», маніпулюючи психікою неповнолітніх.

Про це повідомляє Ювенальна поліція України.

Вербувальники найчастіше шукають жертв на популярних платформах, таких як Roblox, Arma 3 та Discord. Зловмисник входить у довіру під виглядом «старшого товариша» та переводить спілкування у Telegram.

«Незнайомець в ігровому чаті стає старшим товаришем, цікавиться справами дитини та входить у довіру. Згодом дитина стає випадковим переможцем та отримує подарунок. Таким заохоченням може стати будь-що, навіть справжня зброя або вибухівка», — попереджають у Ювенальній поліції.

Разом із таким «призом» дитина отримує інструкції вчинити теракт або диверсію. У разі відмови куратори починають шантажувати підлітка та погрожувати розправою.

Геолокаційні ігри та «перевірки на сміливість»

Ще однією небезпечною схемою є створення ігор-геолокацій. У таких застосунках дитина має пройти певний маршрут і сфотографувати стратегічні об’єкти: військову техніку, енергетичну інфраструктуру або блокпости. Куратори переконують, що це лише спосіб перейти на «новий рівень» у грі.

Крім того, підлітків просять виконувати дрібні завдання, наприклад, наносити графіті або залишати «посилки» у визначених місцях.

«Поясніть дитині: приз у посилці — це пастка. Щойно ти береш у руки таку посилку, ти стаєш частиною справжнього злочину», — наголошують правоохоронці, звертаючись до батьків.

Куди звертатися по допомогу

Поліція закликає батьків уважно стежити за ігровою активністю дітей та пояснювати їм, що за кожним «ігровим квестом» може стояти ворожий агент. Якщо ви помітили ознаки вербування або дитина вже виконала певне завдання, необхідно негайно повідомити про це компетентні органи:

Кіберполіцію — через офіційний сайт або подавши заяву на порталі електронних квитків.

СБУ — через «гарячу лінію» для повідомлень про загрози нацбезпеці.

Ювенальну поліцію — для отримання правової та психологічної підтримки.

Нагадаємо, у місті Чоп на Закарпатті 16 квітня сталася стрілянина в одному з навчальних закладів, яку правоохоронці кваліфікували як терористичний акт.

За даними поліції, 15-річний учень відкрив вогонь і поранив свого однокласника. Потерпілому оперативно надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Після інциденту нападник намагався втекти, однак патрульні затримали його вже за кілька хвилин.

Слідчі встановили, що підліток міг діяти під впливом невідомих осіб, з якими спілкувався через месенджер після знайомства в онлайн-грі. За попередньою інформацією, йому погрожували та змушували виконувати вказівки.

Також з’ясовано, що використаний пістолет був шумовим, однак перероблений під бойовий.

Також нагадаємо, що раніше в Одесі викрили та затримали зловмисницю, яка готувала серію терактів за вказівкою російських спецслужб. 19-річна жителька Чернівців, завербована через месенджер, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для місцевого об’єкта критичної інфраструктури.