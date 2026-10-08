Енергетика

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Росія готує розрахунки для ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які можуть спричинити масштабні перебої зі світлом, теплом і водопостачанням. Журналісти «Схем» отримали копію документа, який, за даними української сторони, описує російську стратегію ураження ключових об’єктів.

Про це пише «Радіо Свобода».

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Що відомо про документ

Документ під назвою «Аналитическая справка “Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины”» датований серпнем 2026 року. У ньому визначені чотири основні категорії цілей: електрогенерація та електропостачання, водопостачання, каналізація і тепло.

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Серед пріоритетних об’єктів — транскордонні лінії електропередачі та підстанції, через які Україна отримує електроенергію з Європи, великі ГЕС, а також Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС. Загалом у документі йдеться про близько 60 ключових цілей, серед яких також ТЕС, ТЕЦ, котельні, насосні станції та очисні споруди.

За розрахунками авторів документа, для таких ударів РФ може знадобитися до 770 безпілотників і ракет-дронів, 170 авіабомб ФАБ та 75 балістичних ракет «Кинджал» і «Іскандер-М».

Головними містами-цілями названі Київ, Харків та Одеса. Також у переліку є Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Окремо у документі розглядається Київ. Автори називають слабким місцем столичної енергосистеми п’ять підстанцій «Київського кільця». За їхнім розрахунком, ураження 12 ключових підстанцій Києва, Харкова та Одеси нібито може призвести до зупинки до 90% електропостачання у цих містах.

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Водночас українські експерти наголошують, що документ не є безпосереднім бойовим наказом. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що подібні російські документи існують щонайменше від 2023 року.

«Нинішній документ, в принципі, нічим докорінним не відрізняється і ніяких нових горизонтів не відкриває. Раніше була «Герань», Х-101, ну і інші різновиди, там Х-59, Х-69, «Калібри». Зараз їх стало відчутно менше, щонайменше в назвах презентації. Тобто є певні відмінності і є певна різниця, починаючи від формату, закінчуючи певними акцентами», — сказав Харченко.

За його словами, йдеться радше про документ для демонстрації концепції російському керівництву, а не про готовий план конкретної операції.

«Вони намагаються якимось чином зруйнувати критичну інфраструктуру, позбавити ключові населені пункти тепла та світла, створити нам максимум складнощів», — пояснив експерт.

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Представник українського військово-промислового комплексу, з яким поспілкувалися «Схеми», також вважає, що це не остаточний план бойової роботи, а розрахунок необхідної кількості озброєння.

«Це документ для формування потреби і планового виготовлення потрібної кількості засобів ураження. І вони можуть це вимагати від, наприклад, виробників, поставивши задачу через окремі структури, які ухвалюють рішення, скільки і якої зброї виготовити. Вони подають цей план, який має підґрунтя і висновки, чому саме такі запаси озброєння потрібні», — зазначив співрозмовник.

Він додав, що безпосередній план ударів, із конкретними датами та розподілом озброєння, мав би бути окремим документом.

За даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала 3374 удари по 1177 енергетичних об’єктах України. «Схеми» звернулися по коментарі до українських спецслужб, Міненерго та енергетичних компаній. Більшість відповідей на момент публікації не надійшла.

Раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив, що за умови продовження системних російських атак на об’єкти генерації Україна може зіткнутися з відключеннями світла тривалістю 15–16 годин на добу. За його словами, найближчими днями можливий «надкритичний» сценарій, якщо удари не припиняться. Водночас магістральні мережі «Укренерго» експерт назвав відносно стабільними, але дедалі більшою проблемою стають атаки на локальні лінії електропередач та опори.

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