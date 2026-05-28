Від "Київ за три дні" до паніки у Москві: у столиці РФ "Панцири" встановлюють навіть на цивільних будівлях

Вертоліт Ми-26 під час встановлення ЗРК «Панцирь-СМД» на бізнес-центр у Москві / © скриншот з відео

Реклама

Російські окупанти поспішають посилити ППО Москви через атаки українських далекобійних дронів. Тож тепер встановлюють зенітні ракетні комплекси «Панцирь-СМД» за допомогою вертольотів Мі-26 на високі цивільні будівлі.

На відео, яке з’явилося в Інтернеті, можна побачити, що систему розгортають на даху бізнес-центру Nord Star, розташованого у північно-західній частині столиці РФ. Водночас роботи проводяться попри погану погоду, пише Defense Express.

Видання зазначає, що такі кадри вказують на наявність певного поспіху у рашистів щодо посилення власної ППО. Вони могли дочекатися покращення погоди, але замість цього працюють за поганих умов, коли більші ризики невдачі та нещасного випадку.

Реклама

Також цікаво й те, що на відео саме «Панцирь-СМД-Е», який взагалі не має гармат та покладається виключно на ракетне озброєння. Вперше його представили ще у серпні 2024 року на закритій виставці «Армия-2024».

Тепер система використовує або 12 стандартних ракет 57Э6Е, які здатні перехоплювати цілі на дальності 1,2-20 км та на висоті до 15 км, або 48 ТКБ-1055, які можуть збивати на дальності від 0,5 до 7 км та на висотах до 5 км. Останні просуваються саме як засіб проти БпЛА та вже постачалися військовим.

Окрім можливості стрільби спеціалізованими протидроновими ракетами, «Панцирь-СМД-Е», скоріше за все, був обраний і за те, що існує в стаціонарній модифікації. Саме таку версію якраз зручно встановлювати на дахи будівель через менші габарити та масу. Водночас відсутність гармат, схоже, проблеми не становить.

Загалом можна констатувати, що окупанти продовжують посилювати ППО Москви на фоні нарощування обсягів українських далекобійних ударів. І загроза для них достатньо серйозна, щоб працювати навіть за несприятливих умов. Водночас навколо Москви вже існує велике кільце з комплексів «Панцирь», які розміщувалися на військових будівлях та спеціальних високих баштах. Схоже, тепер до цього додали і цивільну забудову.

Реклама

Зазначимо, що Україна змінює динаміку війни завдяки масовому виробництву дронів і дальнім ударам по території Росії. Українські безпілотники вже щодня атакують російські цілі, зокрема об’єкти далеко від фронту — аж до Москви та Уралу.

Нагадаємо, Україна змусила Росію закривати повітряний простір. У Кремлі бояться нових нальотів дронів. Це змушує російську владу обмежити використання повітряного простору навколо Москви.

Новини партнерів