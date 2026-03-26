Від лавандового рафу до ТЦК: поліція Запоріжжя знайшла свого хейтера в перуці

У Запоріжжі затримали 49-річного ухилянта в жіночому образі

У Запоріжжі чоловіка вийшов за кавою на вулицю у жіночому одязі та перуці, щоб уникнути мобілізації і не привернути увагу працівників ТЦК.

Про це повідомив начальник управління Нацполіції в Запорізькій області Артем Кисько, а також місцева редакція «Суспільного».

За словами Киська, один із активних користувачів соцмереж у коментарях звинувачував поліцейських у тому, що вони нібито ховаються в тилу, і вимагав негайно відправити їх на війну. Поліція знайшла цього коментатора, коли він йшов за кавою у жіночому одязі та перуці.

«Один з коментаторів надривався в соцмережах: „Поліцію на війну! Вони — вороги і людолови!“ Приїхала поліція з війни і знайшла цього коментатора. Він саме йшов за лавандовим рафом до кавʼярні», — зазначив Кисько.

У пресслужбі поліції уточнили «Суспільному», що затриманим виявився 49-річний чоловік, який перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Зовнішність він змінив спеціально, аби уникнути ТЦК.

«Поліцейські його затримали та доставили до об’єднаного районного РТЦК та СП Запоріжжя», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, що на кордоні з Молдовою водійка намагалась вивезти з України 30-річного чоловіка під виглядом бабусі.