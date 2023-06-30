Від липня ціни на АЗС підуть вгору: як здорожчає пальне через нові акцизи

Експерт прогнозує, що можна буде запобігти великому зростанню цін.

В Україні від 1 липня зросте ціна на пальне, утім, перехід відбуватиметься поступово.

Про це розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, ціна бензину протягом липня зросте на 8-9 грн, дизпального на 5-6 грн, а скрапленого газу - в межах 3 грн.

"Не буде такого, що ми прокинемося і побачимо на заправках нові ціни. Трейдери навезли багато пального ще в травні. В червні постачання теж були дуже великі. Це означає, що пальне, яке ще з низьким податком, буде наповнювати мережі протягом липня, а можливо ще й частини серпня. Це буде гарантувати плавний процес переходу і підвищення цін", - запевняє експерт.

Він додає, що якщо буде стабільна закупівельна вартість та поточна прибутковість заправних станцій, то ціни мають зрости до такої цифри.

Також читайте Після підриву Каховської ГЕС до берега Абхазії прибило трупи свійських тварин

"Однак я думаю, що націнки заправних станцій будуть зменшені, це буде 2-3 грн на літр. Крім того, сподіваємося, що буде знижуватися світова ціна на нафтопродукти. Тим самим можна буде запобігти настільки великому зростанню", - прогнозує Сергій Куюн.

Нагадаємо, від липня 2023 року в Україніна всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тобто додадуть ще 13%.

Читайте також: