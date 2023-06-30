Від липня ціни на АЗС підуть вгору: як здорожчає пальне через нові акцизи

Експерт прогнозує, що можна буде запобігти великому зростанню цін.
В Україні від 1 липня зросте ціна на пальне, утім, перехід відбуватиметься поступово.
Про це розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
За його словами, ціна бензину протягом липня зросте на 8-9 грн, дизпального на 5-6 грн, а скрапленого газу - в межах 3 грн.
"Не буде такого, що ми прокинемося і побачимо на заправках нові ціни. Трейдери навезли багато пального ще в травні. В червні постачання теж були дуже великі. Це означає, що пальне, яке ще з низьким податком, буде наповнювати мережі протягом липня, а можливо ще й частини серпня. Це буде гарантувати плавний процес переходу і підвищення цін", - запевняє експерт.
Він додає, що якщо буде стабільна закупівельна вартість та поточна прибутковість заправних станцій, то ціни мають зрости до такої цифри.
"Однак я думаю, що націнки заправних станцій будуть зменшені, це буде 2-3 грн на літр. Крім того, сподіваємося, що буде знижуватися світова ціна на нафтопродукти. Тим самим можна буде запобігти настільки великому зростанню", - прогнозує Сергій Куюн.
Нагадаємо, від липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тобто додадуть ще 13%.
Читайте також: