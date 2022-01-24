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Від лютих морозів до снігопадів і відлиги: прогноз погоди в Україні на останній тиждень січня

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Від лютих морозів до снігопадів і відлиги: прогноз погоди в Україні на останній тиждень січня

УНІАН

Тиждень також обіцяє бути багатим на опади у вигляді снігу.

Погода в останній тиждень першого місяця 2022 року, 24-30 січня, в Україні буде різною - від морозів на початку до відлиги ближче до вихідних.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, понеділок в країні морозний. У вівторок, 25 січняв західних областях вночі без опадів, вдень невеликий мокрий снігтемпература вночі 12-17° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (в Карпатах вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу). На решті території невеликий сніг, лише у більшості північних областей без опадів, температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом в західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

26 та 27 січня в країні також очікується невеликий сніг (у південно-східній частині місцями). Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура у західних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу, на решті території вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

Від п'ятниці в Україні суттєво потеплішає. Так, 28 січня, а також вихідними, 29-30 січня, в країні місцями ітиме помірний сніг, у південній частині переважно без опадів. Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 7-12° морозу, 28 січня у східних та північно-східних областях вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу.

У Києві 24 січня буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° морозу. 25 січня у столиці буде без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.

26-28 січня у Києві ітиме сніг (вночі 27 січня без опадів, вночі 28 січня помірний сніг). На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 1-3° морозу. Вихідними, 29-30 січня, у столиці також сніжитиме. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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