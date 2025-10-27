ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Від меланхолії до надії: авторка радіодиктанту розповіла, що насправді хотіла донести українцям

Євгенія Кузнєцова розкрила, чому змінила текст радіодиктанту на більш життєствердний.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Радіодиктант 2025

Радіодиктант 2025 / © УНІАН

Сьогодні, 27 жовтня об 11:00 пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторка цьогорічного диктанту — письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова розповіла, що хотіла донести українцям своїм текстом.

Про це йшлося у коментарі письменниці в ефірі каналу «1+1 Україна» 27 жовтня.

«Ви знаєте, я довго думала над цим текстом, і нарешті вже зараз я можу розслабитися і говорити про диктант вільно, тому що текст ми вже знаємо, бо усі попередні розмови про них я завжди мала якось обходити іншими стежечками, щоб ніяк не натякнути на якісь подробиці цього тексту, бо „Суспільне“ дуже переживало за конфіденційність тексту до того, як ми будемо його читати і писати наживо», — розповіла Кузнєцова.

Авторка зізналася, що мала перший варіант диктанту. Цей текст був «в чомусь класичніший і меланхолійніший».

«Але потім я подумала, що меланхолії так багато зараз, тим паче напередодні зими, холодного сезону, про яку ми мало що нам зараз відомо, якою вона буде для всіх нас, для людей в різних куточках України, що мені б перехотілося писати меланхолійний текст, хоча можливо він б когось ще більше зачепив, і я захотіла написати такий більш життєствердний текст», — підсумувала Євгенія Кузнєцова.

Раніше ми писали, чому українці критикують текст цьогорічного радіодиктанту і з якими словами не розібралися.

Нагадаємо, авторка тексту Всеукраїнського радіодиктанту відреагувала на скарги українців та згадала пса Патрона.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie