Від меланхолії до надії: авторка радіодиктанту розповіла, що насправді хотіла донести українцям

Сьогодні, 27 жовтня об 11:00 пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторка цьогорічного диктанту — письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова розповіла, що хотіла донести українцям своїм текстом.

Про це йшлося у коментарі письменниці в ефірі каналу «1+1 Україна» 27 жовтня.

«Ви знаєте, я довго думала над цим текстом, і нарешті вже зараз я можу розслабитися і говорити про диктант вільно, тому що текст ми вже знаємо, бо усі попередні розмови про них я завжди мала якось обходити іншими стежечками, щоб ніяк не натякнути на якісь подробиці цього тексту, бо „Суспільне“ дуже переживало за конфіденційність тексту до того, як ми будемо його читати і писати наживо», — розповіла Кузнєцова.

Авторка зізналася, що мала перший варіант диктанту. Цей текст був «в чомусь класичніший і меланхолійніший».

«Але потім я подумала, що меланхолії так багато зараз, тим паче напередодні зими, холодного сезону, про яку ми мало що нам зараз відомо, якою вона буде для всіх нас, для людей в різних куточках України, що мені б перехотілося писати меланхолійний текст, хоча можливо він б когось ще більше зачепив, і я захотіла написати такий більш життєствердний текст», — підсумувала Євгенія Кузнєцова.

