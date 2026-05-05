Від МіГ до F-16: українські пілоти переходять на стандарти НАТО: деталі навчання у Британії

Від МіГ до F-16 Фото ілюстративне / © Архів

Українські військові пілоти відходять від радянських підходів до авіації та опановують західну модель управління польотами під час навчання у Великій Британії.

Про це повідомляє Business Insider.

Перед тим як сісти за штурвал винищувачів F-16, українські льотчики проходять базову підготовку у Великій Британії під керівництвом Королівських повітряних сил (RAF). Навчання починається з легких тренувальних літаків Grob Tutor, після чого пілоти переходять до складніших реактивних машин.

За даними видання, десятки українських пілотів уже пройшли цю програму. Вона включає не лише льотну підготовку та вивчення англійської мови, а й зміну підходу до виконання бойових завдань.

«Ми навчаємо їх працювати у західному стилі», — зазначив головний інструктор програми, командир крила RAF Том.

Інша філософія польоту

За його словами, ключова відмінність полягає у рівні автономності пілота. Якщо раніше українські льотчики діяли за чіткими вказівками, то тепер їх вчать самостійно ухвалювати рішення під час польоту.

«Раніше їм казали: злетіти, виконати завдання і повернутися. Ми ж вчимо їх самим обирати маршрут, керувати місією та досягати поставлених цілей», — пояснив інструктор.

Українські пілоти вже мають базові навички керування літальними апаратами, однак, за словами британських тренерів, головним викликом є саме зміна мислення.

«Йдеться про перебудову мислення — як приймати рішення в повітрі та нести відповідальність за місію», — зазначають у RAF.

Від 2024 року Україна отримує винищувачі F-16 від партнерів по НАТО і вже використовує їх для захисту повітряного простору від ракетних та дронових атак РФ, а також для ударів по позиціях ворога.

Загалом понад 50 українських пілотів уже завершили початковий курс у Великій Британії та готуються до подальшого навчання на сучасних бойових літаках у США та Європі.

Попри складнощі, зокрема мовний бар’єр, українські льотчики активно адаптуються до нової системи підготовки.

«Ми розуміємо, що наш обов’язок — захищати країну, її повітряний простір і завершити цю війну», — сказав один із українських пілотів.

