Від мін та вибухонебезпечних предметів загинули понад 500 людей: дані Міноборони

Міна

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В Україні від початку повномасштабної війни від мін та інших вибухонебезпечних предметів постраждали 1757 людей. Із них 510 загинули, ще 1247 зазнали травм.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Загалом відомство верифікувало 1256 таких інцидентів.

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Серед постраждалих — пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури та фахівці з розмінування. Внаслідок цих інцидентів загинули 26 дітей, ще 145 були поранені.

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Дані представили під час заходу, присвяченого впровадженню міжнародного стандарту допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Він передбачає доступ до медичних послуг, реабілітації, психологічної та психосоціальної підтримки, фінансової й освітньої допомоги.

У Міноборони також розповіли про механізм перенаправлення постраждалих до профільних організацій. За письмовою згодою людини її дані можуть передати організації, яка надає необхідну підтримку.

Від 2023 року завдяки цьому механізму допомогу отримали 185 людей. Йдеться про лікування, реабілітацію, перевезення, дистанційне навчання та сприяння працевлаштуванню. Орієнтовна вартість наданих послуг становить майже 3,4 млн грн.

Нагадаємо, що на Сумщині через вибух невідомого предмета загинули двоє 14-річних хлопців.

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