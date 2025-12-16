ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Від мокрого снігу до сонячних +9: якою погодою здивує Україну 16 грудня (мапа)

Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Грудень

Грудень / © unsplash.com

В Україні у вівторок, 16 грудня, хмарно з проясненнями.

Вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території, вдень в Україні без опадів, повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Мапа погоди на 16 грудня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 16 грудня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

По області вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

По області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Раніше повідомлялось, що за оцінками директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, хоча локальні тривалі відключення світла можливі, повністю знеструмити Україну цього року ворог не зможе.

Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie