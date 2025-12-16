- Дата публікації
Від мокрого снігу до сонячних +9: якою погодою здивує Україну 16 грудня (мапа)
Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вдень від 2° морозу до 3° тепла.
В Україні у вівторок, 16 грудня, хмарно з проясненнями.
Вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території, вдень в Україні без опадів, повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів.
По області вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
По області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.
