Від мокрого снігу до сонячних +9: якою погодою здивує Україну 16 грудня (мапа)

Грудень / © unsplash.com

В Україні у вівторок, 16 грудня, хмарно з проясненнями.

Вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території, вдень в Україні без опадів, повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вночі та вранці у східних, більшості центральних, Запорізькій областях, місцями й у північній частині туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 9°; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Мапа погоди на 16 грудня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

По області вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

По області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

