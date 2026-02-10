Від морозів до дощів: де в Україні очікувати опадів та коли температура підскочить до "плюсів"

Потепління / © ТСН.ua

В Україні 10-12 лютого відбуватиметься зміна погодних процесів. У вівторок, 10 лютого, центр холодного антициклону з Балтики переміщуватиметься до України, зумовлюючи й холодну без опадів погоду.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Лише у Карпатах і на Закарпатті 10 лютого вдень чекаємо на невеликий мокрий сніг та дощ.

Антициклон 11-12 лютого відходитиме у східному напрямку, відкриваючи до нас доступ теплому повітрю з південного заходу.

Тиск падатиме, мороз поступово слабшатиме на 5-12°, вдень на заході та півдні країни, 12 лютого в більшості областей до відлиги.

На опади розраховуємо таким чином: 11 лютого в Карпатах та на Закарпатті, 12 лютого у західних і північних областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Напередрдні синоптикиня Наталка Діденко попереджала про те, що погода у Києві різко зміниться.