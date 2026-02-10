- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 537
- Час на прочитання
- 1 хв
Від морозів до дощів: де в Україні очікувати опадів та коли температура підскочить до "плюсів"
Антициклон 11-12 лютого відходитиме у східному напрямку, відкриваючи до нас доступ теплому повітрю з південного заходу.
В Україні 10-12 лютого відбуватиметься зміна погодних процесів. У вівторок, 10 лютого, центр холодного антициклону з Балтики переміщуватиметься до України, зумовлюючи й холодну без опадів погоду.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Лише у Карпатах і на Закарпатті 10 лютого вдень чекаємо на невеликий мокрий сніг та дощ.
Антициклон 11-12 лютого відходитиме у східному напрямку, відкриваючи до нас доступ теплому повітрю з південного заходу.
Тиск падатиме, мороз поступово слабшатиме на 5-12°, вдень на заході та півдні країни, 12 лютого в більшості областей до відлиги.
На опади розраховуємо таким чином: 11 лютого в Карпатах та на Закарпатті, 12 лютого у західних і північних областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом.
Напередрдні синоптикиня Наталка Діденко попереджала про те, що погода у Києві різко зміниться.