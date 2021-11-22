Від морозів зі снігом до потепління з дощами: прогноз погоди в Україні на 22-28 листопада

Від морозів зі снігом до потепління з дощами: прогноз погоди в Україні на 22-28 листопада

Перша половина тижня буде холодною.

Цього тижня, 22-28 листопада, погода в Україні буде різною - від похолодання з мокрим снігом до потепління з дощами ближе до вихідних.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні, 22 листопада, в країні буде без істотних опадів, лише вдень у більшості західних областей очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на півдні до 14°.

У вівторок, 23 листопада, у південній та східній частинах країни невеликі опади переважно у вигляді дощу, в Карпатському регіоні мокрий сніг, на решті території невеликий мокрий сніг та дощ. 24 листопада переважно без опадів. Температура вночі 23 листопада від 3° тепла до 3° морозу, на півдні та південному сході 1-7° тепла, у північній частині, 24 листопада в Україні 0-6° морозу, вдень 1-6° тепла (на півночі та північному сході близько 0°), на півдні країни 4-10° тепла.

25 листопада в Україні буде сухо. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 1-6° тепла. 26-28 листопада прийдуть опади - часом невеликі дощі, вночі, крім півдня, з мокрим снігом. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-13°, в Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві понеділок буде хмарним, але сухим. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 6-8° тепла. 23-24 листопада опади у столиці також малоймовірні, лише вночі 23 листопада місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла. 25-26 листопада у Києві буде сухо, а вихідними, 27-28 листопада, слід очікувати на потепління та опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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