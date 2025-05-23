Від навчання — до працевлаштування: в Україні анонсували Проєкт з перепідготовки жінок та інших цільових груп

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Він спрямований на посилення спроможності системи професійної освіти України та розширення можливостей для перепідготовки та підвищення кваліфікації серед жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших цільових груп.

Навчання, що буде адаптоване під запити роботодавців, дозволить учасникам здобути професії у сферах з високим попитом на кадри.

“Перелік професій, які будуть затребувані у зв'язку з відбудовою України постійно розширюється, а робочих рук не вистачає. Такі проєкти демонструють готовність закладів освіти швидко відреагувати на запити ринку праці та покращують ефективність їх діяльності”, — підкреслила керівниця Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумік.

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Хто може долучитися до Проєкту:

Роботодавці, які мають відкриті вакансії та кандидатів на них для перепідготовки у сферах будівництва, транспорту та логістики, агросекторі, а також сфері послуг .

Кандидати, зокрема жінки, внутрішньо переміщені особи, ветерани, які хочуть опанувати нову професію та отримати стабільне працевлаштування.

Заклади професійної освіти, що мають відповідну акредитацію та готові створювати адаптовані навчальні програми під потреби ринку праці.

Як зазначив Микита Кулешов, радник з впровадження проєктів GIZ: “Цей Проєкт стимулює співпрацю між підприємствами та закладами професійної освіти, виходячи з актуальних потреб ринку праці та дуального підходу до навчання. Він відкриває нові можливості для швидкого опанування професії, зокрема для ветеранів, людей з особливими потребами, жінок та інших груп населення”.

Роботодавці мають подати заявку на участь у Проєкті на сайті Фонду розвитку підприємництва, зазначивши, яких спеціалістів їм не вистачає. Після цього формуватимуться навчальні групи з кандидатів, залучених підприємствами, центрами зайнятості або освітніми закладами.

“Важливо зазначити, що після завершення курсу, учасників працевлаштують на підприємстві, де вони проходили виробничу практику, а робоче місце буде гарантовано збережене щонайменше впродовж 6 місяців”, — розповів Голова Правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

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“Маємо надію, що цей Проєкт буде ефективним інструментом задля прискорення задоволення потреб бізнесу у кваліфікованих кадрах”, — підсумувала заступниця директора Державного центру зайнятості Валентина Рибалко.

Зараз на сайті Фонду триває Всеукраїнське опитування, яке може пройти кожен роботодавець і вказати наявні потреби у кваліфікованих кадрах.

Детально про умови участі в Проєкті на сайті Фонду.

Довідкова інформація:

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Проєкт “Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп” впроваджується Фондом розвитку підприємництва в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery.

Мультидонорська ініціатива Skills4Recovery спрямована на підтримку навчання та перепідготовку кваліфікованої робочої сили в секторах економіки, важливих для процесу відновлення: будівництво, транспорт, сільське господарство, сфера послуг та виробництво. Ця мета досягається через зміцнення спроможності надавачів послуг професійної освіти пропонувати якісні й орієнтовані на ринок праці освітні послуги, залучати вразливі групи населення і співпрацювати з роботодавцями. Skills4Recovery фінансується Європейським Союзом, Німеччиною, Польщею та Естонією. Її реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Solidarity Fund PL (SFPL). Вона триває до червня 2026 року та охоплює всі області України. Загальний бюджет складає 14 мільйонів євро.