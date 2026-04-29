Від Непалу до Білорусі: названо топ-7 країн, чиї громадяни найчастіше гинуть за Путіна

В Україні у полоні перебувають громадяни 48 країн, що воювали на боці російської армії.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, генерал Дмитро Усов, передає «Інтерфакс-Україна».

«Станом на сьогодні у нас в полоні представлені громадяни 48 країн. Це сотні (людей — Ред.), навіть не десятки», — сказав Усов.

У списку топ-7 країн, чиїх громадян найбільше:

Таджикистан;

Узбекистан;

Білорусь;

Казахстан;

Азербайджан;

Непал;

Киргизстан.

За словами генерала, динаміка потрапляння у полон іноземців, що воюють на боці РФ, зростає. Усов також додав, що наразі вдалося ідентифікувати понад 28 тисяч осіб, що долучилися до російської армії воювати проти України.

«Зараз вже ми маємо цифру 28 391. І вона росте. Хочу ще раз звернути увагу, це та цифра, яка безпосередньо відома — як певні персональні дані. Тобто ми оперуємо конкретними прізвищами, ім’ями, по-батькові і громадянством», — сказав він.

За даними розвідки, 136 країн представлені безпосередньо в лавах збройних сил РФ.

«І ми це рахуємо без участі регулярної армії КНДР, яка представлена цифрою 14 тис.», — уточнив Усов.

За даними ГУР, щонайменше 5149 іноземців загинули у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині у полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку. У цій же області у полон потрапив легкоатлет з Кенії.

