Від невідомої речовини, яку розпилили в Житомирському медичному університеті, постраждали студенти

Від невідомої речовини, яку розпилили в Житомирському медичному університеті, постраждали студенти

Яку речовину розбризкали, поки невідомо. Хто це зробив, з’ясовує поліція.

Переполох з евакуацією і потерпілими в Житомирському медичному університеті.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Невідомі близько десятої ранку розбризкали там ядучий газ. Загалом дві сотні студентів та викладачів довелось екстрено евакуювати. Двох людей забрали до лікарні, ще шістьом медичну допомогу надавали медики "швидкої".

Усе трапилось на вході у заклад. Студенти, які прийшли на заняття, раптово відчули їдкий запах у холі. Двоє дівчат почали непритомніти - викладачі одразу викликали швидку та рятувальників.

Яку речовину розбризкали, поки невідомо. Хто це зробив, з’ясовує поліція.

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