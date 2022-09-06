Від заморозків до 18-23° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 вересня

У вівторок, 6 вересня, в Україні буде суха погода, вночі заморозки, вдень повітря у різних регіонах прогріється до 13-23° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 вересня в країні буде переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-18°, на Закарпатті та крайньому півдні 20-23°.

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У Києві 6 вересня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 15-17°. Вдень 6-8 вересня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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