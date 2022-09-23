Від нічних заморозків до потепління: прогноз погоди в Україні на вихідні, 24-25 вересня

Вихідні, 24-25 вересня, в Україні будуть з нічними заморозками, проте у неділю вдень очікується потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Заморозки знову готуються щипати за щоки рештки городини, дерева, кущі та айстри на городах і клумбах. Найближчої ночі дощі, які щось занадто останнім часом захопилися осіннім дощовим іміджем, нарешті відступатимуть від західних областей України, а в неділю суха погода охопить всі області. Тому найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях, а в ніч проти неділі вони поширяться до півночі України та центральних областей, окрім Дніпропетровщини", - прогнозує Діденко.

Щодо опадів, то за словами синоптикині, 24 вересня дощі місцями ще пройдуть на півночі, у центрі, на сході та півдні. У західних областях - без опадів. 25 вересня в Україні істотних опадів не передбачається.

24 вересня на сході та північному сході північно-західний вітер може досягати сильних значень, обережно. У суботу денна температура повітря становитиме в більшості областей 11-16° тепла. У неділю в Україні потепліє, очікується 14-17°, у південній частині 15-20°.

У Києві у суботу, 24 вересня, є ймовірність невеликого дощу, поривчастого північно-західного вітру, та й температура повітря не перевищуватиме 12-13°. А ось вдень 25 вересня у столиці потепліє до 15-17° (нічні заморозки можливі хіба що на околицях та по області), західний вітер очікується незначним, лагідним, і нарешті не буде дощу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року. А народний синоптик розповів, коли до України прийде потепління.

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