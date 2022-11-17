Від ночі 18 листопада на Черкащині запроваджують аварійні відключення світла: який графік

Від ночі 18 листопада на Черкащині почнуться аварійні відключення електроенергії. Зазначається, що період відключення сягатиме трьох годин, але може бути і довшим.

Відключення на Черкащині пов’язані з критичною ситуацією в об’єднаній енергосистемі країни через велику кількість пошкоджених енергооб’єктів. Наразі живлення області здійснюється з обмеженням потужності.

Про це повідомляють Черкасиобленерго та очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Аварійні відключення застосовуватимуть у дві черги: на три години вимикатимуть електроенергію та на три години вмикатимуть. Можливі зміни в годинах відключення/включення за розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго" без попередження", — йдеться у повідомленні.

За словами Табурця, зараз фахівці "Черкасиобленерго" працюють над розробленням та оптимізацією графіків аварійних відключень і намагаються уточнити години відключень та включень. Їх обіцяють оприлюднити найближчим часом.

"Прошу витримки і терпіння! Мусимо втримати наш енергофронт!" - закликав очільник Черкаської ОВА.

Раніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що існують три типи відключень: планове, аварійне та екстрене. Втім, світло може вимикатися не за заздалегідь спланованими графіками через непередбачувані ситуації.

Тим часом у у ДТЕК вже готуються, що в деяких регіонах світла не буде по кілька днів. "Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години максимум", — розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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