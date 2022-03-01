"Від ночі у Херсоні мало що змінилося" - мер міста зробив заяву

"Від ночі у Херсоні мало що змінилося" - мер міста зробив заяву

Ігор Колихаєв запевнив, що ситуація у місті - під контролем.

На сайті Херсонської міської ради опублікували ранкове звернення міського голови Ігоря Колихаєва до жителів міста.

"Від ночі мало що змінилося. Сьогодні завданням номер один залишається контроль над роботою магазинів, аптек тощо. Весь міський функціонал – у штатному режимі: прибирання, вивіз сміття, транспорт. Учора ми відкрили рахунки для фінансової підтримки міста, і люди з усього світу почали нам її надавати. Але найцінніше у цих переказах навіть не суми, а написані призначення платежів: “Херсон - у серці”, “Тримайтеся, рідні”, “Російський корабель іди на...", Ми вистоїмо", - йдеться у зверненні.

Раніше стало відомо, що вчора розбили колону російської техніки, але Херсон фактично в облозі. Обстріляли село Чорнобаївки, місцеві кажуть, що є пошкоджені будинки.

Херсон фактично оточений, навколо багато російської техніки, окупанти встановлюють там блокпости. Уже є блокпост у Шуменському мікрорайоні міста. Херсонці перекривають дороги чим можуть. Вчора вже до магазинів було важко постачати продукти. Вода, світло є. Комунальні служби працюють. Вчора евакуювали людей з передмістя Херсона поблизу Антонівського мосту.