Від обстрілів російських військових в Україні загинула 21 дитина, ще 55 травмовано - омбудсменка

Від обстрілів російських військових в Україні загинула 21 дитина, ще 55 травмовано - омбудсменка

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту і правозахинсиків закрити небо в Україні від російської авіації.

Ситуація в Україні залишається напруженою. Станом на 13 годину 2 березня російські окупанти продовжують використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення. З початку вторгнення Російської Федерації в Україні, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина, ще 55 дітей постраждали.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що окупанти зруйнували інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області.

"Так, під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі. Водночас російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області. Вчора, о 9:00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка, Запорізької області. Снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи", - йдеться у повідомленні.

Омбудсменка зазначила, що Харків та Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами російських військових.

"Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало 6 дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків. Своїми діями збройні сили Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", - зазначила вона.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту та правозахисників відреагувати на цинічні дії армії РФ і закрити повітряний простір України від ворожої авіації.

"Частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога", - наголосила вона.